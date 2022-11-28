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2 часа назад

"Сердце Пармы" в восьмой раз стало лидером российского проката

Газета.Ruиещё 2

Фильм "Сердце Пармы" Антона Мегердичева в восьмой раз подряд стал лидером российского проката. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на предварительные данные.

"Сердце Пармы" в восьмой раз стало лидером российского проката
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшие выходные картина заработала 33 млн руб., нарастив общую кассу с момента премьеры до более чем 870 млн руб.

На второй строчке расположился казахский фильм "Келинжан" с 30 млн руб., на третьей - документальный прокат "Петр I: Последний царь и первый император" — с 26 млн руб. (общая касса фильма теперь составляет 236 млн руб.).

Фильмы,Антон Мегердичев,
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