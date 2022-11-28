"Сердце Пармы" в восьмой раз стало лидером российского проката

Фильм "Сердце Пармы" Антона Мегердичева в восьмой раз подряд стал лидером российского проката. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на предварительные данные.

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В минувшие выходные картина заработала 33 млн руб., нарастив общую кассу с момента премьеры до более чем 870 млн руб.