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3 часа назад

Фаворитом среди кандидатов на роль Бонда стал Аарон Тейлор-Джонсон

Мира Маркина

Фильм “Не время умирать” (2020) стал последним для британского актера Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. Вот уже два года продюсеры ищут подходящего кандидата на замену звезде. И кажется, вскоре он может быть объявлен.

Среди кандидатов на роль Бонда определился фаворит
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Список кандидатов расширился до пяти. Журналисты в разное время называли Идриса Эльбу, Генри Кавилла, Тома Харди, Реге-Жана Пейджа претендентами на роль культового шпиона. Пятым стал британец Аарон Тейлор-Джонсон – звезда “Мстителей”, сыгравший мутанта по имени Ртуть.

Кадр из фильма

Звездный актер из "Ведьмака" заявил, что готов сыграть Бонда

Как сообщают зарубежные таблоиды, последнего актера продюсер проекта Барбара Брокколи выделяет как фаворита. Он подходит по возрасту (Аарону 32 года) и имеет опыт работы в большом кино. И как только Аарон Тейлор-Джонсон даст согласие на участие в серии фильмов, с ним немедленно подпишут контракт.

Ранее мы писали, кем был настоящий Джеймс Бонд.

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