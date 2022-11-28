Среди кандидатов на роль Бонда определился фаворит

Фильм “Не время умирать” (2020) стал последним для британского актера Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. Вот уже два года продюсеры ищут подходящего кандидата на замену звезде. И кажется, вскоре он может быть объявлен.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Список кандидатов расширился до пяти. Журналисты в разное время называли Идриса Эльбу, Генри Кавилла, Тома Харди, Реге-Жана Пейджа претендентами на роль культового шпиона. Пятым стал британец Аарон Тейлор-Джонсон – звезда “Мстителей”, сыгравший мутанта по имени Ртуть.

Кадр из фильма

Как сообщают зарубежные таблоиды, последнего актера продюсер проекта Барбара Брокколи выделяет как фаворита. Он подходит по возрасту (Аарону 32 года) и имеет опыт работы в большом кино. И как только Аарон Тейлор-Джонсон даст согласие на участие в серии фильмов, с ним немедленно подпишут контракт.

Ранее мы писали, кем был настоящий Джеймс Бонд.