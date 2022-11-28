Кэмерон рассказал, как ему приснился "Аватар" в 19 лет

«В любом успешном фильме всегда найдется какой-нибудь урод с фольгой под париком, который думает, что вы взяли эту идею из его головы. Таких оказалось 10 или 11. И поэтому я указал на этот рисунок, который нарисовал, когда мне было 19 лет, и сказал: "Видите это? Видите эти светящиеся деревья? Видите эту светящуюся ящерицу, которая вертится, она оранжевая? И все ушли"», — отметил кинорежиссер.