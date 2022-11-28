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49 минут назад

Кэмерон рассказал, как ему приснился "Аватар" в 19 лет

Lenta.ru

68-летний американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о том, что идея создания фильма «Аватар» приснилась ему в возрасте 19 лет. Об этом он сообщил в интервью GQ.

Кэмерон рассказал, как ему приснился "Аватар" в 19 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я проснулся после того, как мне приснился биолюминесцентный лес с деревьями, похожими на оптоволоконные лампы, и рекой, которая светилась биолюминесцентными частицами, и фиолетовым мхом на земле, который загорался, когда по нему ходили», — рассказал кинодеятель, подчеркнув, что сразу же нарисовал увиденное во сне.

По его словам, зарисовки почти пятидесятилетней давности спасли его от судебных разбирательств с людьми, которые обвинили его в краже идеи после премьеры первой части «Аватара» в 2009 году.

«В любом успешном фильме всегда найдется какой-нибудь урод с фольгой под париком, который думает, что вы взяли эту идею из его головы. Таких оказалось 10 или 11. И поэтому я указал на этот рисунок, который нарисовал, когда мне было 19 лет, и сказал: "Видите это? Видите эти светящиеся деревья? Видите эту светящуюся ящерицу, которая вертится, она оранжевая? И все ушли"», — отметил кинорежиссер.

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