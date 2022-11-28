Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
50 минут назад

Фанат создал свой приквел «Чёрной пантеры»

Чемпионат.comиещё 1

По франшизе «Чёрная пантера» вышло два фильма, а недавно фанат Marvel Studios показал, как бы выглядел приквел франшизы под названием Bashenga: The First Black Panther. Для создания изображений поклонник использовал Midjourney, а также After Effects с Photoshop.

Фанат создал свой приквел «Чёрной пантеры»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Чемпионат.com

На изображениях можно увидеть жителей Ваканды и, судя по всему, первого обладателя титула Чёрной пантеры. Официально о создании какого-либо спин-оффа про Ваканду и Чёрную пантеру пока не сообщалось.

Чемпионат.com

В комментариях люди шутят, что эти фанатские работы выглядят лучше, чем от самой Marvel. Да и идея о создании проекта про первую Чёрную пантеру нравится людям куда больше остального. Кто знает, может Marvel Studios когда-нибудь и возьмётся за что-то подобное.

Чемпионат.com

Сиквел «Чёрной пантеры» уже показывают в кинотеатрах России.

Фильмы,Чёрная Пантера,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители