Обзор новогодних «Стражей Галактики»

Настоящим финалом четвёртой фазы киновселенной стал хороший фильм. Ну наконец-то, Кевин Файги!

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Поскольку у Стражей Галактики появилась база — ей стала обитаемая голова мертвого космического гиганта, известная как Забвение — Питер Квилл занят её обустройством. На Земле меж тем канун Рождества. Впрочем, по словам Краглина, зимний праздник ему с Квиллом когда-то давно испортил ворчливый Йонду, и с тех пор они больше не отмечали.

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Исправить это решает Мантис. Она собирается сделать Питеру Квиллу (от которого кое-что скрывает, опасаясь расстроить) подарок и потому вместе с Драксом отправляется на Землю. Лучший подарок находится именно там: это герой, которым в детстве восхищался Квилл — могучий воин, в одиночку сражавшийся с гигантскими червями и другими монстрами — Кевин Бейкон.

Рождественские «Стражи Галактики» — точно такие же, как и предыдущие две части, это фильм Джеймса Ганна со всеми соответствующими характеристиками. И этим всё сказано. Либо вам нравятся грубые гэги и сентиментальность режиссёра, обязательный флэшбек, много музыки, выяснение отношений с родственниками как основа сюжета. Ну, либо не нравится.

В случае со спецвыпуском имеется несколько бонусов:

собака-телекинетик Космо в советском скафандре;

вновь чудная Мантис, которая здесь с удовольствием пробует горячительные напитки, а пропив все деньги, крадёт их с помощью своей сверхсилы;

танцующая Небула (её тут мало, но Небулы всегда мало);

и Кевин Бейкон, конечно — он сперва пытается убежать от Стражей, но в итоге оказывается человеком-праздником, и на него действительно давно не было так приятно смотреть.

Разумеется, с одной стороны, все это довольно необязательно и по большей части глупо. У Ганна весьма ограниченный комедийный репертуар, и потому шутки и забавные ситуации часто повторяются дважды, а то и трижды. Чего-то хотелось бы поменьше — скажем, Дракса. Чего-то могло быть побольше — например, экшена.

А с другой стороны, этим «Стражам», наверное, масштаб и сложность ни к чему. Праздничный спецвыпуск, как и «Ночной оборотень» до этого, наглядно показывает, что пошло не так в четвёртой фазе киновселенной Marvel, которую он завершил.

Истории о супергероях окончательно разбухли до монструозных размеров: практически ни один полнометражный фильм не длится меньше 120 минут, к ним ещё добавили сериалы длиной по шесть-восемь часов. Вместо того чтобы приятно провести это время и придумать живописные бои, авторы пихают в кинокомиксы драматизм и путаные интриги. Драму при этом делают неуклюже — и она оказывает прямо противоположный эффект.

Новые герои (по крайней мере, пока) не имеют ни собственных отличительных черт, ни поступков — и превращаются в людей из толпы. Безликих, бесхарактерных и просто неинтересных.

На фоне всего этого рождественские «Стражи Галактики» смотрятся освежающе маленькими (эпизод идёт всего 40 минут) и, главное, праздничными.

Оказывается, для хорошего фильма необязательно спасать мультивселенную. Они и не спасают, а дарят подарки, поют песни, заводят дружбу с Кевином Бейконом и ещё больше убеждаются в том, что созданы друг для друга. И пусть приставка «супер» подходит этим героям не слишком, у Стражей Галактики остаётся главная суперспособность, которой лишились многие персонажи Marvel, — уже на титрах заставить скучать по себе.

Новогодний выпуск «Стражи Галактики» отлично показывает, что стало не так в четвёртой фазе. Вместо необычных идей и нетривиальных проектов мы получили беззубые попытки повторить предыдущие картины с менее харизматичными героями и злодеями.

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Новые «Стражи Галактики» — первый фильм киновселенной без злодея и, в общем-то, какого-то крупного конфликта. Это приятный спецвыпуск, который показывает один день из жизни любимых героев. Marvel стоит чаще экспериментировать вот так, а не пытаться переплюнуть свои прошлые заслуги — тем более у них это и не получается ни в каком виде.

Что понравилось

Это удачный эксперимент в киновселенной Marvel.

Это «Стражи Галактики» — мы по ним уже соскучились.

Джеймс Ганн верен себе — и это именно его герои.

Приятная рождественская история.