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46 минут назад

«Смотрите, как они бегут»: детективная комедия, обязательная к просмотру

Мира Маркина

В конце сентября этого года состоялась премьера детективной комедии «Смотрите, как они бегут», вдохновленная классическими рассказами «королевы жанра» Агаты Кристи. Заслуживает ли проект внимания, читайте в материале «Рамблера».

«Смотрите, как они бегут»: детективная комедия, обязательная к просмотру
Фото: Кадр из фильма "Смотрите, как они бегут"Кадр из фильма "Смотрите, как они бегут"

Лондон, 1953 год. На вечеринке по поводу сотой постановки пьесы Агаты Кристи «Мышеловка» убивают голливудского режиссера Лео Коперника, который собирался снимать по пьесе полнометражный фильм. За расследование берется бывалый инспектор Стоппард, убежденный, что не надо торопиться с выводами, а в помощницы ему определяют девушку-констебля Сталкер, обожающую быстрые умозаключения.

Главные роли в картине сыграли Сэм Рокуэлл, Сирша Ронан, Эдриан Броуди, Рут Уилсон и другие. Режиссером проекта выступил Том Джордж, сумев снять фильм, за сюжетом которого хочется следить. Бодрый темп, динамичный монтаж, яркая картинка и убедительная игра актеров. Ему удалась еще одна вещь: он выложил детали преступления сразу и все равно умудрился достать из рукава лишний козырь.

Кадр из фильма "Смотрите, как они бегут"

Изюминку проекту придает и то, что большая часть персонажей — реальные исторические лица: авторы дают зрителю возможность подозревать в убийстве то британского актера Ричарда Аттенборо, то кинопродюсера Джона Вульфа. В какой-то момент подозрение падает чуть ли не на саму Агату Кристи, представшую в картине то ли маньячкой, то ли городской сумасшедшей.

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Как в любой постмодернистской комедии, в «Смотрите, как они бегут» много отсылок, намеков и скрытых цитат. Но весь этот культурно-исторический контекст не мешает зрителю просто наслаждаться развлекательным кино.

«Смотрите, как они бегут» получил положительные отзывы критиков. Однако при всех явных плюсах картина вышла бесшумно и собрала в прокате только половину производственной стоимости, хотя явно заслуживает большего.

Кадр из фильма "Смотрите, как они бегут"
Фильмы,Ричард Аттенборо,Рут Уилсон,Сирша Ронан,Сэм Рокуэлл,Эдриан Броуди,
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