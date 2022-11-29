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34 минуты назад

Warner Bros. не хотела возвращать Генри Кавилла к роли Супермена

runews24.ruиещё 1

Дуэйн Джонсон отметил, что он и его команда потратили не один год, чтобы договориться со студией о возвращении Генри Кавилла к роли Супермена.

Warner Bros. не хотела возвращат Кавилла к роли Супермена
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам актёра, Warner Bros. отказывалась от этого «необъяснимо и непростительно», пишет Deadline.

Дуэйн Джонсон подчеркнул, что его Чёрный Адам должен был стать самой мощной силой во вселенной DC, при этом во франшизу нужно было вернуть Супермена.

Он бы стал воплощением непреодолимой силы в любой вселенной. Персонажа Генри Кавилла Джонсон назвал «Суперменом нашего поколения».

Также он отметил, что Кавилл отлично справился со своей ролью и был лучше других версий Супермена.

Впервые Генри Кавилл сыграл эту роль «Человеке из стали» 2013 года.

В 2022 году на премьере «Чёрного Адама» Супермен в лице Кавилла вновь появился, его можно было увидеть в сцене после титров.

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