Warner Bros. не хотела возвращат Кавилла к роли Супермена

Дуэйн Джонсон отметил, что он и его команда потратили не один год, чтобы договориться со студией о возвращении Генри Кавилла к роли Супермена.

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По словам актёра, Warner Bros. отказывалась от этого «необъяснимо и непростительно», пишет Deadline.

Дуэйн Джонсон подчеркнул, что его Чёрный Адам должен был стать самой мощной силой во вселенной DC, при этом во франшизу нужно было вернуть Супермена.

Он бы стал воплощением непреодолимой силы в любой вселенной. Персонажа Генри Кавилла Джонсон назвал «Суперменом нашего поколения».

Также он отметил, что Кавилл отлично справился со своей ролью и был лучше других версий Супермена.

Впервые Генри Кавилл сыграл эту роль «Человеке из стали» 2013 года.