В Великобритании снимут фильм ужасов про Бемби

Герой романа об оленёнке австрийского писателя Феликса Зальтена покажет свою тёмную сторону в новом хорроре от создателей фильма «Винни Пух: Кровь и мёд». Известно, что слэшер будет называться Bambi: The Reckoning («Бемби: Расплата»). По словам режиссёра картины Скотта Джеффри , лента станет «мрачным пересказом» произведения Зальтена. Сюжет предстоящего хоррора пока неизвестен, однако СМИ предполагают, что конфликт развернётся на фоне убийства охотниками матери Бемби.

Герои детских мультфильмов продолжат перерождаться в кровавых убийц: стало известно, что базирующиеся в Великобритании ITN Studios and Jagged Edge Productions в конце января 2023 года приступят к работе над фильмом ужасов про Бемби — героя популярного мультфильма Disney 1942 года. Лента выйдет на экраны под названием Bambi: The Reckoning («Бемби: Расплата»).

Хоррор о Бемби — не единственный предстоящий фильм об оленёнке. В 2020 году стало известно, что студия Disney наряду с ремейками «Короля Льва», «Дамбо» и «Аладдина» решила превратить анимационную классику в полнометражный фильм. Над сценарием картины работают Женева Робертсон-Дуорет ( «Капитан Марвел» ) и Линдси Бир («Сьерра Берджесс — неудачница»). По данным The Hollywood Reporter, новая лента будет по графике схожа с «Книгой джунглей» и «Королём Львом» — звери в ней будут выглядеть реалистично благодаря аналогичным спецэффектам. Премьера картины запланирована на 2023 год. Крис и Пол Вайц ( «Американский пирог» ), а также Эндрю Миано спродюсируют проект.

Помимо прочего, зрителей в ближайшем будущем ждёт выход нестандартной интерпретации классического произведения Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». Фильм ужасов выйдет под названием The Mean One («Подлый»). Режиссёром выступит Стивен Ламорт, а главную роль исполнит Дэвид Ховард Торнтон («Готэм»). Действие развернётся в канун Рождества. Родители Сидни убиты, её праздник украден кровожадным зелёным существом в костюме Санты. И когда злой ненавистник Рождества начинает терроризировать город, Сидни решает найти его и убить. Международный релиз хоррора планируется 15 декабря 2022 года в сети.