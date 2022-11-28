В Великобритании снимут фильм ужасов про Бемби

Герой романа об оленёнке австрийского писателя Феликса Зальтена покажет свою тёмную сторону в новом хорроре от создателей фильма «Винни Пух: Кровь и мёд». Известно, что слэшер будет называться Bambi: The Reckoning («Бемби: Расплата»). По словам режиссёра картины Скотта Джеффри, лента станет «мрачным пересказом» произведения Зальтена. Сюжет предстоящего хоррора пока неизвестен, однако СМИ предполагают, что конфликт развернётся на фоне убийства охотниками матери Бемби.

Фото: Кадр из мультфильма «Бемби» Кадр из мультфильма «Бемби»

Герои детских мультфильмов продолжат перерождаться в кровавых убийц: стало известно, что базирующиеся в Великобритании ITN Studios and Jagged Edge Productions в конце января 2023 года приступят к работе над фильмом ужасов про Бемби — героя популярного мультфильма Disney 1942 года. Лента выйдет на экраны под названием Bambi: The Reckoning («Бемби: Расплата»).

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Как сообщает портал Dread Central, подробностей о сюжете предстоящего слэшера об оленёнке пока нет, однако предполагается, что основным ракурсом сюжета станет месть Бемби охотникам за смерть его матери, которая была освещена в оригинальном мультфильме.

По сюжету анимационной ленты, в лесу рождается оленёнок по имени Бемби. Научившись ходить и общаться, он заводит лучших друзей — кролика Тампера и скунса Цветочка. Вместе с ними Бемби растёт, познаёт мир, испытывает радость и душевную боль, с которой сталкивается, когда в лес заявляются охотники и застреливают его маму.

Режиссёром хоррора выступит Скотт Джеффри («Плохая монахиня», «Купидон»). По словам постановщика, картина станет тёмным осмыслением одноимённого романа австрийского писателя Феликса Зальтена, выпущенного в 1923 году.

«Фильм станет невероятно мрачным пересказом всем знакомой и полюбившейся истории 1928 года (год выхода книги в Великобритании. — RT). В духе идеи «Ритуала» от Netflix Бемби будет зловещей машиной для убийств, таящейся в глуши. Приготовьтесь увидеть бешеного Бемби», — заявил постановщик.

Хоррор о Бемби — не единственный предстоящий фильм об оленёнке. В 2020 году стало известно, что студия Disney наряду с ремейками «Короля Льва», «Дамбо» и «Аладдина» решила превратить анимационную классику в полнометражный фильм. Над сценарием картины работают Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Линдси Бир («Сьерра Берджесс — неудачница»). По данным The Hollywood Reporter, новая лента будет по графике схожа с «Книгой джунглей» и «Королём Львом» — звери в ней будут выглядеть реалистично благодаря аналогичным спецэффектам. Премьера картины запланирована на 2023 год. Крис и Пол Вайц («Американский пирог»), а также Эндрю Миано спродюсируют проект.

Продюсером фильма ужасов про Бемби выступит Рис Фрейк-Уотерфилд. Ранее Уотерфилд и Скотт Джеффри уже работали вместе над другой устрашающей адаптацией детской истории: Уотерфилд занимал кресло режиссёра в ленте «Винни Пух: Кровь и мёд», тогда как Джеффри вошёл в состав продюсеров картины.

К слову, съёмки хоррора о жестоком медведе уже подошли к концу — сейчас производство ленты находится на стадии постпродакшена. По сюжету фильма, основанного на детской сказке Алана Милна, Винни Пух и его друг Пятачок становятся кровожадными убийцами после предательства Кристофера Робина. Под их гнев попадает группа молодых девушек, отдыхающих в загородном доме.

Международный релиз картины запланирован на февраль 2023 года. Выйдет ли она в России — пока неизвестно.

Кроме Винни Пуха и Бемби, Уотерфилд нацелился также на съёмки картины про Питера Пэна, придуманного шотландским писателем Джеймсом Мэтью Барри. Рабочее название запланированного режиссёром хоррора — Peter Pan: Neverland Nightmare («Питер Пэн: Кошмар в Неверленде»). Основным героем также останется Пэн, а в сюжете раскроются страшные тайны вымышленной страны Неверленд. Детали фильма пока неизвестны, но, как предполагает автор портала Game Rant, главный герой и группа потерянных мальчиков устроят кровавое буйство. Вероятно, что Пэн будет преследовать капитана Крюка или Венди с далеко не мирными целями.