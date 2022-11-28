Хадсон рассказала о съемке поцелуя с Макконахи

«Сцена такая — ты находишься посреди океана, затем ты уходишь под воду, а затем выныриваешь, хватая ртом воздух. Ты рад, что ты выжил. Затем вы смотрите друг на друга, подплываете друг к другу и обнимаетесь. Вокруг — много соленой воды, соплей и всего остального, а потом вы делаете это [целуетесь] и думаете: "Так, я думаю, все получилось. Но достаточно ли хорошо?" И они [члены съемочной группы] такие: "Нет, давайте сделаем еще один дубль"».