В России работают над аналогами супергероев DC и Marvel

Издание ТАСС заявило, что в России занимаются созданием отечественных аналогов киновселенных DC и Marvel. Об этом заявил генеральный директор медиахолдинга «Национальная медиа группа» по развлекательному вещанию и генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов.
"Да, способна, и более того — над этим сейчас все работают. Очень многие, по крайней мере, кого я знаю. Все понимают, что это востребовано. Это технически достаточно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы увидим в самое ближайшее время российские супергеройские истории —это обязательно произойдет", - Александр Акопов
По словам Акопова, сложность создания таких киновселенных обусловлена тем, что в России не хватает литературы, которая могла бы лечь в их основу.
"Дело в том, что киновселенные DC, Marvel, подобные, они имеют фундаментальную историю, которая основана либо на литературе, на книгах, либо на комиксах. А у нас сейчас вселенные создают через комикс - еще ничего не написано, но уже кинематографически создают вселенную. Это гораздо сложнее. Это возможно, но просто занимает больший объем времени", - Филипп Нестеров, глава компании Headshot creative production
Генеральный директор компании «Москонцерт» Илья Бачурин отметил, что отечественные супергеройские киновселенные со временем непременно появятся, однако ожидать того, что они приобретут такой же масштаб, как американские, не стоит.