В России работают над аналогами супергероев DC и Marvel

"Да, способна, и более того — над этим сейчас все работают. Очень многие, по крайней мере, кого я знаю. Все понимают, что это востребовано. Это технически достаточно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы увидим в самое ближайшее время российские супергеройские истории —это обязательно произойдет", - Александр Акопов