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51 минуту назад

Фильм «Сердце Пармы» снова стал лидером кинопроката в России и СНГ

Мир24

Почти два месяца на первой строчке. Фильм «Сердце Пармы» снова стал лидером кинопроката в России и СНГ. За выходные историческая драма собрала больше 32 миллионов рублей, передает «МИР 24».

Фильм «Сердце Пармы» снова стал лидером кинопроката в России и СНГ
Фото: Мир24Мир24

Картина рассказывает историю противостояния Великого княжества Московского и уральской Пармы, так в старину называли Пермь. Во время конфликта двух цивилизаций русский князь Михаил полюбил юную ведьму, которая могла принимать облик рыси.

Главные роли в фильме исполнили Александр Кузнецов, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Федор Бондарчук.

Фильмы,Сергей Пускепалис,Евгений Миронов,Федор Бондарчук,Александр Кузнецов,
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