Почти два месяца на первой строчке. Фильм «Сердце Пармы» снова стал лидером кинопроката в России и СНГ. За выходные историческая драма собрала больше 32 миллионов рублей, передает «МИР 24».
Картина рассказывает историю противостояния Великого княжества Московского и уральской Пармы, так в старину называли Пермь. Во время конфликта двух цивилизаций русский князь Михаил полюбил юную ведьму, которая могла принимать облик рыси.
Главные роли в фильме исполнили Александр Кузнецов, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Федор Бондарчук.