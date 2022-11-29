4 лучших французских фильма о любви

Францию неслучайно называют страной любви. Именно Франция приходит на ум, когда хочется отправиться в романтическое приключение. И, конечно, выбирая фильм о любви для просмотра, нельзя обойти стороной картины французских режиссеров.

Фото: Кадр из фильма "Париж" Кадр из фильма "Париж"

Подробнее о кинолентах, которые точно достойны внимания – в материале "Рамблера".

"Париж", 2008

Париж мечтают увидеть люди со всех уголков мира. Для тех, кто никогда здесь не был, французская столица – это эпицентр романтики, гастрономии, культуры и моды. Но для его жителей Париж нередко открывается с другой стороны.

Картина повествует несколько историй обыкновенных парижан. Мать-одиночка постоянно спорит со своим нелюдимым братом, уважаемый профессор пытается побороть чувства к студентке, а хозяйка булочной отчаянно ищет подсобного работника.

"Артист", 2011

Действие картины разворачивается в Голливуде 20-х годов. Звезда немого кино Джордж Валентайн переживает не лучшие времена: он консерватор и не хочет признавать идею звукового кино. Тем временем юная и обворожительная статистка Пеппи, влюбленная в Валентайна, с каждым днем становится все популярнее.

"Сердцеед", 2010

Алекс харизматичен, привлекателен и зарабатывает на жизнь тем, что разбивает влюбленные пары. Бизнес красавчика идет в гору, поскольку он берется за дело, только если сам уверен, что партнеры не подходят друг другу и в любом случае очень скоро расстанутся. Но внезапно герой сталкивается с самой сложной задачей в своей практике: ему нужно разрушить идеальные отношения.

"Роковая красотка", 2006