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1 час назад

4 лучших французских фильма о любви

Мира Маркина

Францию неслучайно называют страной любви. Именно Франция приходит на ум, когда хочется отправиться в романтическое приключение. И, конечно, выбирая фильм о любви для просмотра, нельзя обойти стороной картины французских режиссеров.

4 лучших французских фильма о любви
Фото: Кадр из фильма "Париж"Кадр из фильма "Париж"

Подробнее о кинолентах, которые точно достойны внимания – в материале "Рамблера".

"Париж", 2008

Кадр из фильма "Париж"

Париж мечтают увидеть люди со всех уголков мира. Для тех, кто никогда здесь не был, французская столица – это эпицентр романтики, гастрономии, культуры и моды. Но для его жителей Париж нередко открывается с другой стороны.

Небанальные французские фильмы для тех, кому надоело голливудское кино

Картина повествует несколько историй обыкновенных парижан. Мать-одиночка постоянно спорит со своим нелюдимым братом, уважаемый профессор пытается побороть чувства к студентке, а хозяйка булочной отчаянно ищет подсобного работника.

"Артист", 2011

Кадр из фильма "Артист"

Действие картины разворачивается в Голливуде 20-х годов. Звезда немого кино Джордж Валентайн переживает не лучшие времена: он консерватор и не хочет признавать идею звукового кино. Тем временем юная и обворожительная статистка Пеппи, влюбленная в Валентайна, с каждым днем становится все популярнее.

"Сердцеед", 2010

Кадр из фильма "Сердцеед"

Алекс харизматичен, привлекателен и зарабатывает на жизнь тем, что разбивает влюбленные пары. Бизнес красавчика идет в гору, поскольку он берется за дело, только если сам уверен, что партнеры не подходят друг другу и в любом случае очень скоро расстанутся. Но внезапно герой сталкивается с самой сложной задачей в своей практике: ему нужно разрушить идеальные отношения.

"Роковая красотка", 2006

Кадр из фильма "Роковая красотка"

Авантюристка Ирен принимает служащего отеля Жана за миллионера. Но вскоре правда всплывает наружу, и охотница за богачами покидает Жана. Вот только герой уже беспросветно в нее влюблен. Жан принимает предложение стать сопровождающим обеспеченной, но отнюдь не молодой дамы, и это событие очень скоро вновь сближает его с Ирен.

Фильмы,Роковая красотка,Париж,Артист,Сердцеед,
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