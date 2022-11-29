Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

В Сеть утекли постеры мультика Super Mario

Чемпионат.comиещё 1

Уже в грядущую ночь Nintendo и студия Illumination покажут второй трейлер мультфильма Super Mario. Показ начнётся 30 ноября в 1:00 мск. Судя по всему, трейлер хотели сопроводить постерами, которые уже слили в Сеть.

В Сеть утекли постеры мультика Super Mario
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На изображениях можно увидеть самого Марио, его брата Луиджи, Боузера, принцессу Пич, Тоада и других героев. Выглядят постеры стильно и ярко.

Чемпионат.com

Также можно увидеть ещё один забавный рекламный материал, на котором есть многие персонажи и их рост. Так, Марио чуть ниже Пич и Луиджи. Самым высоким персонажем стал Боузер, а самым низким — Тоад.

Чемпионат.com

За создание картины отвечают Illumination и компания Nintendo. Марио озвучил Крис Пратт, голос Боузеру подарил Джек Блэк, а Пич озвучила Аня Тейлор-Джой. Премьера мультфильма состоится 7 апреля 2023 года.

Фильмы,Аня Тейлор-джой,Крис Пратт,Джек Блэк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители