Памяти Чедвика Боузмана: лучшие фильмы с участием актера

Американский актер Чедвик Боузман умер 28 августа 2020 года от рака толстой кишки. О заболевании он узнал еще в 2016, но до последнего его скрывал. Несмотря на курс лечения, за четыре года рак перешел из третьей стадии в четвертую. Актер умер у себя дома в окружении близких. В дань памяти Боузмана «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием артиста, которые сделали его звездой с мировым именем.

Фото: Кадр из фильма "Черная пантера" Кадр из фильма "Черная пантера"

«42» (2013)

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Фильм посвящен тому, как тренер бейсбольной команды Бруклин Доджерс Брэнч Рики и темнокожий игрок Джеки Робинсон уничтожили сегрегацию в бейсболе в 1947 году. Путь к успеху всегда не прост, так было и у вспыльчивого молодого человека, выступающего под сорок вторым номером. Но при поддержке тренера у него все получилось.

«Джеймс Браун: Путь наверх» (2014)

В основу фильма легла невероятная история жизни кумира миллионов, иконы сцены — Джеймса Брауна. Его боготворили не только фанаты, но и музыканты. Он был легендой эпохи — его имя одним из первых включили в Зал славы рок-н-ролла. Главные роли в картине сыграли Чедвик Боузман, Нелсан Эллис, Виола Дэвис и Октавия Спенсер.

«Маршалл» (2017)

Сильный антирасистский байопик с Чедвиком Боузманом, который рассказывает о первом афроамериканце в Верховном суде США Тергуде Маршалле. На заре карьеры ему достается дело о чернокожем шофере, обвиненном богатой работодательницей в сексуальном нападении. Маршалл объединяется с начинающим адвокатом-евреем, чтобы в эпоху расизма и антисемитизма сделать сенсационное заявление в защиту прав и равенства граждан.

«Черная пантера» (2018)

Первый блокбастер Marvel с номинацией на «Оскар» за лучший фильм, который рассказывает о территории дикой Африки — Ваканде. В недрах ее земель скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались добраться до него, разоряя все на своем пути и принося смерть аборигенам, но каждый раз таинственный дух саванны — Черная Пантера — вставал на защиту угнетенных.

Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду, и в этот раз враг заручился поддержкой современных технологий. Когда шансов почти не остается, Т'Чалла, молодой принц Ваканды, узнает, что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить вечную борьбу, надев маску Черной Пантеры.

«21 мост» (2019)

Потомственный полицейский Андре Дэвис с самыми высокими показателями раскрываемости преступлений находится под внутренним расследованием, но, тем не менее, его привлекают к поимке двух опасных преступников. Те совершили дерзкое ограбление на Манхэттене и, оставив после себя 7 мертвых полицейских, пустились в бега. У Дэвиса есть только одна ночь, чтобы поймать убийц, и первым делом он распоряжается перекрыть все выходы с Манхэттена, в том числе 21 мост.