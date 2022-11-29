В России покажут комедию «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на презентацию в рамках форума «Российский кинобизнес», французская компания Pathe вновь начала продавать контент в Россию. Уже 14 февраля 2023 года она выпустит в стране комедию «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», в которой сыграют Гийом Кане («Счастливого Рождества»), Жиль Леллуш («Враг государства №1»), Марион Котийяр («Такси», «Начало»), Пьер Ришар («Невезучие») и нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.