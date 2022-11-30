Опубликован трейлер «Ночь в музее: Камунра снова восстает»

Сюжет повествует о жизни Ника Дэйли, сына Ларри Дэйли, которого в фильмах сыграл Бэн Стиллер. Он пошел на работу ночным сторожем в том же музее, что и его отец. Эта работа может оказаться сложной для ученика старших классов, но Ник намерен не разочаровать своего родителя. Мальчик будет противостоять мумии Камунры, который попытается освободить свою Армию мертвецов из подземного мира.