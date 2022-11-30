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43 минуты назад

Disney опубликовал трейлер мультфильма «Ночь в музее: Камунра снова восстает»

Слово и Дело

Компания Disney опубликовала трейлер мультфильма «Ночь в музее: Камунра снова восстает». Картина станет продолжением знаменитой трилогии режиссера Шона Леви.

Опубликован трейлер «Ночь в музее: Камунра снова восстает»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сюжет повествует о жизни Ника Дэйли, сына Ларри Дэйли, которого в фильмах сыграл Бэн Стиллер. Он пошел на работу ночным сторожем в том же музее, что и его отец. Эта работа может оказаться сложной для ученика старших классов, но Ник намерен не разочаровать своего родителя. Мальчик будет противостоять мумии Камунры, который попытается освободить свою Армию мертвецов из подземного мира.

Мультфильм выйдет на экраны уже в этом году. Премьера «Ночь в музее: Камунра снова восстает» запланирована на 9 декабря.

Фильмы,Шон Леви,Walt Disney,
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