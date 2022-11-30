5 лучших кинопремьер декабря

В декабрьскую пятерку лучших фильмов по версии БФМ-Новосибирск вошли исключительно российские фильмы. Причем самых разных жанров – от новогодних комедий и красивых историй до космической фантастики.

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«Ёлки 9»

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Из России уехал Иван Ургант? Не беда! Актер много лет был неизменным лицом этого проекта, но съемки девятой части прошли без него. Популярная медиафраншиза возвращается на большие экраны с новыми звездами.

За несколько часов до Нового года все отчаянно ждут чудес. Деревня Глухарево в полном составе готовится встречать зарубежную кинозвезду. Тюменская домохозяйка собирается выиграть пари. В Екатеринбурге влюбленный ролевик не может выбрать между семейным счастьем и приключениями. В Питере невеста узнает, что ее жених был мошенником. И все эти судьбы, как всегда, начинают переплетаться. В итоге каждому достанется своя порция новогоднего волшебства.

Картина состоит из четырех новелл. Две из них называются «Федя и Люся» и «Деревня». Согласно неофициальной информации, съемочная команда в срочном порядке изменила историю под названием «Военкомат», решив избавиться от армейской темы. Историю переписали и поменяли актерский состав – главную роль в ней сыграл Ян Цапник.

«Щелкунчик и волшебная флейта»

Прекрасный способ поднять настроение – сходить всей семьей на семейный мультфильм о приключениях повзрослевшей Мари и ее оживших игрушек.

Сценарий написан по мотивам всемирно известной сказки немецкого писателя Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» и балета Петра Чайковского. Режиссерское кресло занял художник-мультипликатор Виктор Глухушин, в работах которого прослеживается влияние студии Disney.

В рождественскую ночь, когда с неба упала звезда, юная Мари загадала желание – снова стать маленькой и вернуться в то время, когда она была счастлива. Желание почти сбылось, Мари оказалась в окружении своих оживших игрушек. Ожил и игрушечный Щелкунчик – оказывается, это заколдованный принц Королевства волшебных цветов. Много лет назад злая мачеха превратила его в деревянную игрушку. Снять чары способна только волшебная флейта, на поиски которой и отправляются друзья.

«Непослушник 2»

Комедия с Виктором Хориняком и Гошей Куценко о блогере, который пытается вернуть память священнику.

К отцу Анатолию собирается на исповедь криминальный авторитет. Но в тот же вечер священник после падения теряет память и забывает все – вплоть до того, кто он сам. А грешник требует исповедь – ведь он перевел солидную сумму на пожертвование. Исправить ситуацию берется блогер Димонстр, решаясь на самый масштабный пранк в своей жизни. Он начинает воссоздавать фрагменты прошлого из жизни священника.

Первая часть фильма вышла в прокат 3 февраля 2022 года. За первые выходные она собрала 190 миллионов рублей. Успех побудил создателей уже через неделю объявить о продолжении съемок.

«Мира»

Фантастический экшн о том, как дочь космонавта пытается спасти мир. Лера живет во Владивостоке, а ее отец уже много лет работает на космической станции «Мира», превратившись лишь в голос по телефону. Но когда на ее дом обрушивается метеоритный дождь, неразрешенный конфликт приходится отложить в сторону. Лера вместе с отцом должна спасти город от катастрофы.

Съемки фильма проходили во Владивостоке. Создатели проекта заверяют, что «Мира» станет «мощным визуальным эмоциональным аттракционом для публики, представляющей несколько поколений ценителей зрелищного кино». Фильм призван привить подрастающему поколению любовь к близким.

Общий бюджет картины – 540 миллионов рублей. При этом продюсер Рубен Дишдишян заявил, что «Мира» может составить конкуренцию модным западным картинам с большим бюджетом. Над визуальными эффектами работала студия Main Road Post, которая ранее участвовала в создании проектов «Сталинград», «Притяжение», «Вторжение» и т.д.

Дата выхода: 22 декабря 2022Режиссер: Дмитрий КиселевВ ролях: Анатолий Белый, Евгений Егоров, Дарья Мороз, Максим Лагашкин, Кристина Корбут

«Чук и Гек. Большое приключение»

Семейный приключенческий фильм о двух озорных братьях, которые едут на север к отцу. Чук и Гек живут с мамой в Москве и скучают по папе, работающему далеко на Севере. Решив во что бы то ни стало встретить наступающий Новый год вместе, они отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам.

Фильм снят по мотивам одноименного рассказа детского писателя Аркадия Гайдара, впервые напечатанного в 1939 году. Создатели позиционируют картину как детское приключенческое роуд-муви с элементами фантастики и музыкальными номерами.