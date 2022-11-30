Бузова объяснила, зачем ТНТ снял пародию на «Иронию судьбы»

Недавно россияне узнали, что ТНТ выпустит ремейк «Иронии судьбы» с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым. Фанатов оригинала возмутила такая новость, так как идея кажется сомнительной. Бузова ответила на критику в ее адрес.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Согласитесь, это же очень крутая идея от ТНТ – взять и обновить такой легендарный фильм, который у нас у всех ассоциируется с Новым годом. Это традиция для нашей страны. И я счастлива стать частью этой новой традиции», – заявила Бузова.

Многие усомнились в актерском таланте выбранных на главные роли звезд. Но Ольгу Бузову это ничуть не смущает, она считает, что так ТНТ хочет заинтересовать молодежь советской классикой.

Артистка надеется, что после просмотра ремейка подростки включат не «Гарри Поттера», а, например, «Девчат». Хотя что плохого сделал всем Гарри, что в этом году его критикуют в России, непонятно.

Бузова также заявила, что не будет отказываться от участия в других подобных проектах, передает «Мослента».