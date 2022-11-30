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1 час назад

«Они все — кинозвёзды». Сэмюэл Л. Джексон заступился за актёров, снимающихся в Marvel

Чемпионат.com

Недавно известный режиссёр Квентин Тарантино резко высказался об актёрах, снимающихся в фильмах Marvel Studios. По мнению постановщика, настоящими звёздами можно считать героев, к примеру, Тора или Халка, но не самих актёров, играющих их.

«Они все — кинозвёзды». Сэмюэл Л. Джексон заступился за актёров, снимающихся в Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Эти слова бурно восприняли и стали обсуждать. Одним из первых отреагировал звезда фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю. Он не согласился со словами Тарантино, а недавно это сделал и Сэмюэл Л. Джексон. Как отметил актёр, люди, играющие героев в Marvel — настоящие кинозвёзды.

Чтобы играть этих персонажей, нужны актёры, а признаком «звёздности», что, считается ровное сидение на заднице? О чём мы вообще говорим? Для меня не будет противоречием сказать, что все эти актёры — звёзды. Чедвик Боузман — Чёрная пантера. Это факт, и он настоящая звезда.

Сэмюэл Л. Джексон в Marvel играет Ника Фьюри. В следующий раз персонажа можно будет увидеть в сериале «Секретное вторжение». Шоу выйдет в начале 2023 года.

Фильмы,Чедвик Боузман,Сэмюэл Джексон,Квентин Тарантино,
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