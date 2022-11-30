Лучшие кинопремьеры осени: мультфильмы и семейное кино

Ещё одна осень официально подходит к концу. За три месяца в кинотеатрах и на онлайн площадках появилось много разнообразных историй для семейного просмотра.Тлум.Ру представляет 12 кинопремьер осени-2022. Мультфильмы и фильмы — что-то из них вы могли пропустить, а что-то наверняка видели. Голосуйте за любимчиков!

Фото: tlum.ru tlum.ru

№ 1: «Календарь ма(й)я»

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Из отзывов зрителей: «Фильм цепляет своей необычной приключенческой концепцией со временем, а также моралью, которую уж точно не стоит пропускать юным зрителям, которые только начинают узнавать, что такое ответственность, уважение и любовь».

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: одна ошибка главного героя-школьника приводит к тому, что он и двое одноклассников, будто в мире «Гарри Поттера», начинают жить наоборот. Пока у всех время идёт вперёд, у них оно движется назад. Требуется исправить положение. Срочно.

Чем примечателен: ответственностью, её дети находят сами, зато после этого никуда не отпустят.

Обзор от Тлум.Ру: здесь

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: Петя и Катя, брат и сестра, проводят тёплые деньки далеко от города в компании необычных динозавров, каждый из них умеет превращаться в технику: машины, дроны и не только. Они любят играть, а ещё постоянно помогают тем, кто в беде.

Чем примечателен: ненавязчивой моралью, она же проскальзывает в одноимённом мультсериале.

№ 3: «Красная Шапочка»

Из отзывов зрителей:«Картинка очень напоминается всеми любимые фильмы Тима Бертона».

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: Красной Шапочке предстоит познакомиться с дружелюбными волками, спасти от злых существ родных, узнать кое-кто о своей семье. Точнее, о её отце — Волкобое.

Чем примечателен: нестандартным взглядом на привычную сказку, где Шапочка не задумывается о своих корнях, спасая при этом лишь бабушку.

№ 4: «Иван Семёнов: Школьный переполох»

Из отзывов зрителей: «Этот фильм поднимает темы „социального расслоения“, „желание добиваться самому целей“. Школьники богатых родителей, как Семёнов, и ученики старающиеся учиться на одни пятёрки, как Аделаида — это два разных мира».

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: теоретика-практика по выдумкам, школьника Ивана преуспевающие родители с целью наказания отправляют в самую обычную школу. Поумерить пыл. Пол, однако, не поддаётся воспитанию, всё потому что на новом месте Иван наконец-то находит единомышленников-пранкеров.

Чем примечателен: невольной (или так и было задумано?) отсылкой на «Денискины рассказы». И вообще, не стоит забывать, что детство — крайне быстротечная пора, ею стоит успеть насладиться.

Из отзывов зрителей:«Парад бесконечных эмоций, слезы и улыбки, истории и картины, нарисованные на глазах у изумленной публики, и то, что способно любого из нас сделать хотя бы на грамм человечнее, заботливее и добрее».

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: Рене Госинни и Жан-Жак Семпе — закадычные друзья. Писатель и художник, проводят много времени вместе, придумывают мальчишку Николя. Нарисованный на чём попало — тот оживает.

Чем примечателен: шансом продолжить следить за приключениями Николя благодаря чтению одноимённых книг.

Из отзывов зрителей: «Всё в мультике сделано по-доброму, авторами созданы правильные посылы, которые позволяют сделать детям правильные выводы: настоящие друзья, честные и добрые поступки всегда помогут добру победить зло. И это главное».

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: если в первой части франшизы герои возвращали домой маленького панду, то теперь дело придётся иметь с малышом гризли. И адрес не тот, и друзья все в корзину помещаются, и времени больше не становится.

Чем примечателен: ненавязчивым линейным повествованием, которое создатели предпочитают не нарушать чем-то неожиданным. Детям за подобными сюжетами проще следить.

№ 7: «Грозный папа»

Из отзывов зрителей: «Например, были такие моменты, которые даже для меня были не вполне ожидаемы и предсказуемы. А динамика развития сюжета не может не захватить».

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: Иван Грозный совершает мастерский кульбит и оказывается в совершенности, знакомится с семьёй Осиповых и познаёт иной взгляд на трудности отцовства. С собственным сыном у правителя отношения, мягко говоря, натянутые.

Чем примечателен: своеобразной отсылкой на знакомые многим изменения в профессии Ивана Васильевича. И, конечно, папам наверняка будет чему научиться у двух главных героев.

№ 8: «Волшебники»

Из отзывов зрителей: «Вот это я понимаю отличная сказка, которую точно стоит посмотреть. Как я знаю, она вдохновлена старой доброй повестью „Шел по городу волшебник“, но только с поправкой на актуальные реалии».

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: школьник Артём находит в школьном шкафчике коробок спичек. Если загадать желание, а потом зажечь одну — исполнится любое желание. Как и у многих волшебных артефактов, у этого коробка есть хранительница.

Чем примечателен: посылом о важности мечтаний, которые, как известно, не являются аналогом фантазий — мечты обычно приводят к исполнению задуманного.

№ 9: «Чинк: хвостатый детектив»

Из отзывов зрителей: «Герои все те же (почти), но интересная детективная история, динамичный сюжет, очень красочный. Да, и нет жестокостей. Детей очень порадовал!»

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: бельчонок-детектив Чинк попадает под большие подозрения в воровстве. Ему предстоит вернуть Золотой Улей и найти вора.

Чем примечателен: этот мультфильм является спин-оффон мультсериала «Тайны Медовой Долины», сценарий везде создаёт Дарья Донцова.

Из отзывов зрителей: «Давно так не веселились, особенно дети. Они вообще от этих липовых богатырей были без ума. Но и взрослым тоже понравилось».

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: молодой Царевич идёт против обычая, связанного с данью. Случайно нанимает не богатырей, а актёров. Царь, хватаясь за голову, помогает сыну. И не только он.

Чем примечателен: перекраиванием реальности под ваши требования и нужды. Не хотите делать, как раньше? Вперёд, на поиск единомышленников.

Обзор от Тлум.Ру:здесь

Онлайн или в кинотеатрах: онлайн

О чём: о девушке Кэт, сиротке, учащейся в католической школе. Её ждёт встреча с двумя демонами — Уэнделлом и Уайлдом. Те предлагают заманчивую сделку. Но мы-то знаем, что есть у соглашения и другая сторона.

Обзор от Тлум.Ру:здесь

Онлайн или в кинотеатрах: онлайн

О чём: мальчишка Элмер ссорится с матерью, сбегает на остров, где заточён дракон. Дракона зовут Борис, он погодка героя. Вместе они освобождают себя от оков разума — самых страшных оков на свете.

Чем примечателен: живостью, присущей, пожалуй, лишь мультфильмам студии Cartoon Saloon. Сразу хочется пересмотреть «Легенду о волках» — предшественника Дракона.