4 фильма для тех, кто терпеть не может Новый год

Пока одни люди начинают украшать дом к Новому году еще в ноябре, другие стараются максимально абстрагироваться от праздника. Помочь в этом могут фильмы с антирождественским духом. Во время просмотра вы наверняка осознаете: это нормально – не любить Новый год. И вы в этом чувстве не одиноки.
Подробнее о картинах для тех, кто отрицает новогоднюю суматоху – в материале "Рамблера".
Жители Екатеринбурга готовятся к Новому году: нарезают салаты, открывают шампанское и переодеваются в Снегурочек. Но у Ленки Шабадиновой другие планы: до боя курантов ей нужно принять смену в киоске на улице Торфорезов. Вот только героиня не подозревает, какие безумные сюрпризы приготовила для нее новогодняя ночь.
Миллиардер Дрю Лэтам эксцентричен и недоброжелателен. Неудивительно, что ни друзьями, ни семьей ему не удалось обзавестись. В будни Лэтам занят работой, но под Новый год одиночество дает о себе знать. Отчаявшись, герой приезжает к родительскому дому, где давно живут посторонние люди, и предлагает им за крупную сумму притвориться его семьей.
Бывший заключенный и алкоголик Вилли устраивается продавцом в крупный магазин вместе с напарником Маркусом. Пока Вилли в костюме Санты развлекает детишек, его приятель должен подготовить почву для грядущего грабежа. Вот только в план злоумышленников внезапно вмешивается маленький неудачник.
Во французском поместье собирается семья для встречи Рождества. Но празднику не суждено состояться, ведь после сбора гостей хозяина обнаруживают убитым. Теперь женщинам предстоит провести расследование и найти убийцу. И сделать это непросто, ведь мотив был у каждой из них.