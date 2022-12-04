4 фильма для тех, кто терпеть не может Новый год

Пока одни люди начинают украшать дом к Новому году еще в ноябре, другие стараются максимально абстрагироваться от праздника. Помочь в этом могут фильмы с антирождественским духом. Во время просмотра вы наверняка осознаете: это нормально – не любить Новый год. И вы в этом чувстве не одиноки.

Фото: Кадр из фильма "Страна Оз" Кадр из фильма "Страна Оз"

Подробнее о картинах для тех, кто отрицает новогоднюю суматоху – в материале "Рамблера".

"Страна Оз", 2015

Жители Екатеринбурга готовятся к Новому году: нарезают салаты, открывают шампанское и переодеваются в Снегурочек. Но у Ленки Шабадиновой другие планы: до боя курантов ей нужно принять смену в киоске на улице Торфорезов. Вот только героиня не подозревает, какие безумные сюрпризы приготовила для нее новогодняя ночь.

"Пережить Рождество", 2014

Миллиардер Дрю Лэтам эксцентричен и недоброжелателен. Неудивительно, что ни друзьями, ни семьей ему не удалось обзавестись. В будни Лэтам занят работой, но под Новый год одиночество дает о себе знать. Отчаявшись, герой приезжает к родительскому дому, где давно живут посторонние люди, и предлагает им за крупную сумму притвориться его семьей.

"Плохой Санта", 2003

Бывший заключенный и алкоголик Вилли устраивается продавцом в крупный магазин вместе с напарником Маркусом. Пока Вилли в костюме Санты развлекает детишек, его приятель должен подготовить почву для грядущего грабежа. Вот только в план злоумышленников внезапно вмешивается маленький неудачник.

"8 женщин", 2001