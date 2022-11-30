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59 минут назад

Режиссер Квентин Тарантино написал книгу о голливудском кино семидесятых

FBM.ru

Режиссер Квентин Тарантино написал книгу о голливудском кино семидесятых
Фото: FBM.ruFBM.ru

Американский кинорежиссер, сценарист, актер, кинопродюсер и кинооператор Квентин Тарантино написал книгу на английском языке, посвященную голливудскому кино семидесятых годов с названием “Спекуляции о кино”, передает «Лента.ру».

В этой книге вместился киноведческий характер Тарантино, всевозможные отрывки из мемуаров, расследования в журналистском ключе и разные фантазии киноманского характера.

Книгу можно назвать своеобразным сборником, в котором Тарантино предстал в роли интервьюера, автора репортажей, сплетника и фантазера.

По данным материала известно, что в книге будут упомянуты такие известные кинокартины, как “Побег из Алькатраса” (16+), “Таксист” (18+), “Детектив Буллит” (12+), “Команда” (16+), “Грязный Гарри” (18+) и многие другие.

Стоит отметить, что русский перевод книги «Спекуляции о кино» будет выпущен в 2023 году в издательстве Individuum.

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18+
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