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1 час назад

Выходит романтическая комедия «Лавстори»

Antenna Daily

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере комедии «Лавстори» с Александром Петровым, Вильмой Кутавичюте и Андреем Смирновым. Петр Тодоровский, сын Валерия Тодоровского, снял лиричную комедию о бывших влюбленных, которые вспоминают свои чувства и проживают их заново.

Выходит романтическая комедия «Лавстори»
Фото: Antenna DailyAntenna Daily

Сюжет

Сева (Александр Петров) мечтает о карьере актера и учит тексты, чтобы пройти прослушивание. Но на кастинге выясняется, что у него, простого водителя, не совсем получается вживаться в роль, а вот пересказывать сны о своей бывшей девушке он может блестяще. Его мечты становятся явью, когда он принимает заказ довезти на лимузине до Сочи девушку по имени Мария, и она оказывается той самой Машей, в которую Сева давным-давно был взаимно влюблен.

Правда, Мария едет на свою свадьбу с крутым бизнесменом, но впереди у нее с Севой долгая дорога, в которой бывшим влюбленным предстоит заново открыться друг другу, кое-что переосмыслить и просто подурачиться на черноморском побережье.

Петр Тодоровский снял картину еще в 2017 году, однако ее цифровой релиз состоится только сейчас.

В российском прокате фильм собрал больше 1 млн долларов, а его витальность и необычная легкость фильма были отмечены критиками на фестивале «Окно в Европу».

Главные роли в фильме сыграли Александр Петров, Вильма Кутавичюте, Андрей Смирнов («Белорусский вокзал»), Михаил Тройник («Хандра»), Максим Стоянов («Герда») и другие. Музыку к фильму написал композитор Дмитрий Емельянов (AMORE MORE, «Я худею»).

Лирическая комедия «Лавстори» с Александром Петровым уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.

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