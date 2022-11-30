Выходит романтическая комедия «Лавстори»

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Сюжет

Сева (Александр Петров) мечтает о карьере актера и учит тексты, чтобы пройти прослушивание. Но на кастинге выясняется, что у него, простого водителя, не совсем получается вживаться в роль, а вот пересказывать сны о своей бывшей девушке он может блестяще. Его мечты становятся явью, когда он принимает заказ довезти на лимузине до Сочи девушку по имени Мария, и она оказывается той самой Машей, в которую Сева давным-давно был взаимно влюблен.

Правда, Мария едет на свою свадьбу с крутым бизнесменом, но впереди у нее с Севой долгая дорога, в которой бывшим влюбленным предстоит заново открыться друг другу, кое-что переосмыслить и просто подурачиться на черноморском побережье.

Петр Тодоровский снял картину еще в 2017 году, однако ее цифровой релиз состоится только сейчас.

В российском прокате фильм собрал больше 1 млн долларов, а его витальность и необычная легкость фильма были отмечены критиками на фестивале «Окно в Европу».

Главные роли в фильме сыграли Александр Петров, Вильма Кутавичюте, Андрей Смирнов («Белорусский вокзал»), Михаил Тройник («Хандра»), Максим Стоянов («Герда») и другие. Музыку к фильму написал композитор Дмитрий Емельянов (AMORE MORE, «Я худею»).