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1 час назад

«Топ Ган: Мэверик» вернут в кинотеатры

Чемпионат.com

Судя по всему, Paramount Pictures не собирается так просто отпускать свой самый успешный фильм за долгие годы. Кинокомпания анонсировала повторный показ «Топ Гана: Мэверик» с Томом Крузом: жители США и Канады смогут насладиться боевиком со 2 по 15 декабря.

«Топ Ган: Мэверик» вернут в кинотеатры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, студия хочет подзаработать в североамериканском прокате прямо перед релизом «Аватара 2» Джеймса Кэмерона. Если всё пойдёт по плану, то лента дойдёт до отметки в $ 1,5 млрд сборов — невероятный результат для постковидной эпохи. Больше было только у «Человека-паука: Нет пути домой».

«Топ Ган: Мэверик» — самый успешный фильм в карьере Тома Круза. Лента рассказывает о пожилом лётчике по кличке «Мэверик», который должен подготовить команду пилотов к невероятно опасному заданию. Ситуация осложняет то, что в группу входит сын его давно погибшего друга.

Фильмы,Мэверик,Том Круз,Джеймс Кэмерон,
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