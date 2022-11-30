Почему стоит смотреть сатирическую драму "Треугольник печали"

Рецензию на "Треугольник печали" хочется начать в духе известного анекдота: заходят как-то в бар русский олигарх, американец-коммунист, продавец оружия, айтишник и парочка моделей-инфлюенсеров. Только в данном случае все эти герои оказываются не в питейном заведении, а на борту роскошного корабля, который, по свойственному для Эстлунда стилю, должен пойти на дно.

Фото: Кадр из фильма «Треугольник печали» Кадр из фильма «Треугольник печали»

Это и происходит — вместо заветной точки прибытия корабль терпит крушение, а единицы спасшихся оказываются на тропическом острове.

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Эти люди из разных классовых групп теперь вынуждены объединиться ради собственного спасения, но вот незадача — никто из них не приспособлен к выживанию. Единственным человеком, умеющим добывать пищу (ловить рыбу руками) и разжигать огонь становится уборщица Эбигейл. Женщина, уставшая прислуживать богачам, довольно быстро ощущает вкус собственной власти: теперь все зависят от нее, и она начинает диктовать свои условия.

Кадр из фильма «Треугольник печали»

Жизнь на острове оборачивается страшной карикатурой на пресловутое "и те, кто были последними, станут первыми". Еще десять лет назад о похожей проблеме классовой разрозненности говорил со зрителями Андрей Звягинцев в своей "Елене", и оказалось, что за эти годы ситуация не то, что не изменилась, а стала только страшнее.

Эстлунд — мастер социальной сатиры, которой в той или иной мере посвящает все свои фильмы. Его первый каннский хит "Форс-мажор" рассказывал о семье, отдыхающей на горном курорте в Альпах.

Однажды утром сходит небольшая лавина, спасение от которой обернулось семейной трагедией: отец семейства поспешил спасти себя, бросив жену и двоих детей на волю случая. Женщина и дети спаслись, но забыть о малодушии супруга уже не получится.

Более эстетский "Квадрат" рассказывал о директоре музея современного искусства, который презентовал уникальный арт-объект, призванный бороться с неравенством и нетерпимостью. При этом сам директор действовал в противоположном ключе.

Одной из главных сцен фильма становился ужин в роскошном ресторане, во время которого на потеху собравшейся публики выбегал мужчина, имитирующий крупного примата.

Задуманный как безобидная шалость перформанс быстро вышел из-под контроля, когда увлекшийся артист едва не совершил изнасилование на глазах у оторопевших посетителей. Это желание Эстлунда вновь вытащить человека из зоны комфорта и поставить его перед лицом страшной опасности — ключевой мотив "Треугольника печали".

Фильм начинается с комичного модельного кастинга и показа мод, которому предшествует пафосная фраза-манифест "Все равны". При этом на подиум выходят только модели, соответствующие общепризнанным "стандартам красоты". Так все ли равны или кто-то равнее?

Эстлунд признается, что задумывал фильм как размышление о красоте, которая часто является своего рода валютой. Его супруга работает фэшн-фотографом и много рассказывала ему о закулисье модной индустрии. Но шведский постановщик не был бы собой, если бы не постарался сбить всю спесь цивилизации со своих красивых и не очень героев.

"Треугольник печали" (кстати, название отсылает к условному треугольнику, который расположен между бровями и над переносицей — то место, куда чаще вкалывают ботокс) делится на три главы.

Первая исследует личные отношения влюбленной пары моделей Карла и Яйи (сыгравшая ее актриса Чарлби Дин трагически скончалась в августе этого года). Молодые люди ужинают в дорогом ресторане, но не могут поделить счет, потому что Яйя зарабатывает больше, но хочет, чтобы за нее платили, а Карл зарабатывает сильно меньше и не может себе позволить постоянно развлекать любимую девушку.

Кадр из фильма «Треугольник печали»

Следующая глава — отдых на корабле, капитаном которого является ушедший в загул герой-коммунист Вуди Харрельсона. Сцена, которую вы долго не сможете забыть, это ужин во время шторма, когда объевшиеся деликатесов богачи от качки начнут возвращать все это обратно.

Триумфом вечера станет поломка канализационной системы: человеческие экскременты уже не просто потекут по трубам, а разорвут их, испачкав всю роскошь дорогого лайнера. Иронично, что российский олигарх, который впоследствии окажется в числе выживших, сразу признается, что сколотил свое состояние на продаже удобрений для агропромышленности.

Финальная глава — жизнь на острове, когда Эбигейл из тихой работницы сферы обслуживания превращается в упивающуюся своей властью женщину. В конечном счете перед страхом смерти оказываются бесполезны и дорогие швейцарские часы, и украшения, и весь нажитый социальный капитал.

Символично, что саркастичный "Треугольник печали" о столкновении богатых и бедных презентовали именно в Каннах. С одной стороны, европейская публика более восприимчива к такого рода сюжетам, с другой — на премьерных показах главного европейского фестиваля зал забит именно такими богачами, шуршащими подолами роскошных платьев и увешанными дорогими украшениями.

Понятен ли им серьезный вердикт Эстлунда, который может и не ставит этой планете ноль, но в человечество с каждым годом верит все меньше?