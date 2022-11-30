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50 минут назад

Зои Салдана "рыдала" после просмотра второй части "Аватара"

Газета.Ru

Актриса Зои Салдана, которая исполнила роль Нейтири в "Аватаре", на The Tonight Show с Джимми Фэллоном призналась, что "рыдала" при просмотре второй части франшизы Джеймса Кэмерона.

Зои Салдана "рыдала" после просмотра второй части "Аватара"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я все еще перевариваю его. Это очень эмоционально. Удивлена, что мои ресницы остались на месте. Я рыдала. Это действительно нечто особенное", - высказалась Салдана.

В "Пути воды" история опять будет вращаться вокруг Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана). Вместе со своими детьми им придется противостоять новому вторжению на Пандору, скрываясь от земных недоброжелателей в необъятном океане.

В картине также сыграли Мишель Йео ("Все везде и сразу"), Кейт Уинслет ("Титаник"), Сигурни Уивер ("Чужой"), Джемейн Клемент ("Реальные упыри") и другие.

"Аватар: Путь воды" выйдет в мировой прокат 16 декабря 2022 года.

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