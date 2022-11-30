Кино 90-х: что скрывают режиссер и герои “Пятого элемента”

Мы продолжаем погружаться в историю популярных фильмов из девяностых. И сегодня на очереди фантастический фильм французского режиссера Люка Бессона “Пятый элемент”. Кто из ключевых актеров ненавидит картину и для чего Бессону понадобилась фальшивая нога, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Первый вариант сценария Люк Бессон написал еще в 16 лет. Когда он вернулся к нему году спустя, то написал в итоге 400 страниц. В киносреде бытует мнение, что одна страница сценария равна одной минуте экранного времени. Вы бы стали смотреть фильм, который длится шесть с половиной часов? Так что Бессону пришлось сильно постараться, чтобы сократить сценарий до 126 минут – таков итоговый хронометраж “Пятого элемента”.

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Главная роль Корбена Далласа могла отойти Мэлу Гибсону, но тот отказался от нее. Тогда Бессон обратился к Брюсу Уиллису. Съемочная команда была в сборе, но уже в 1992 году производство картины остановилось. После успешного “Леона” Люк Бессон решил вернуться к давней задумке. Но в этот раз Брюс Уиллис, который заботился о репутации, поставил условие: если сценарий понравится, то “крепкий орешек” готов взяться за роль.

Французский режиссер знал, кого он хочет видеть в роли злодея Зорга: Гари Олдмана. Бессон был большим поклонником его таланта и называл его “одним из пяти лучших актеров мира”. Спустя много лет в интервью для Playboy Олдман сравнит участие в этом проекте сущим кошмаром. Как выяснилось, актер взялся за роль, чтобы вернуть “должок” Бессону.

Фильм, в котором главный герой и антагонист никогда не взаимодействуют друг с другом? Это о “Пятом элементе”. Уиллис закончил съемки до того, как их начал Олдман. Поэтому Корбен Даллас и Зорг не пересекаются в кадре вообще ни разу.

В кастинге на роль Лиилу участвовали сотни актрис. Мила Йовович пришла на прослушивание в “Пятом элементе”, как будто ее ждал отбор на модельную съемку: в яркой одежде, с большим количеством макияжа. И это не понравилось Люку Бессону. Он не подтвердил ее кандидатуру на роль. Но несколько недель спустя режиссер столкнулся с Йовович в бассейне отеля, где она была без макияжа. И Люк выбрал Милу – во всех смыслах.

Люк был женат, когда начались съемки “Пятого элемента”. Его тогдашняя жена Майвенн Ле Беско даже сыграла роль в фильме. Но режиссер бросил ее, чтобы закрутить роман с Йовович. Люк и Мила поженились, но развелись спустя два года после премьеры – в 1999-м.

Люк Бессон сам создал “божественный язык”, на котором говорит Лиилу. Он состоит примерно из 400 слов. Бессон и Йовович разговаривали и писали письма на этом языке, чтобы актриса вжилась в роль инопланетянки.

Оперная певица сопрано Инва Мула озвучила персонажа Диву Плавалагуну (сыгранную женой Бессона). И хотя умалять способности Инвы никто не собирался, звукорежиссеру картины пришлось пойти на хитрость. Дело в том, что спеть партию, написанную композитором Эриком Серре, не под силу человеку. Поэтому Мула пела ноты по одной, а затем их объединили в космическую песню.

Кстати, этой сцены могло и не быть вовсе. Чемодан с пленкой со съемок оперного номера упал под погрузчик. Но к счастью, у монтажеров оказалось достаточно отснятого материала, чтобы собрать сцену по кусочкам.

Еще одна хитрость была связана с исполнительницей главной роли. Когда актера приглашают в фильм, мало кто рассчитывает на то, что он сможет продемонстрировать блестящие физические данные. В случае с Милой Йовович – она просто не могла сделать идеальный хай-кик, сколько бы часов ни потратила на тренировки. Поэтому этот прием сняли с помощью искусственной ноги и “магии монтажа”.