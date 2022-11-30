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42 минуты назад

Филипп Киркоров пообещал, что сыграет в следующей части "Елок"

Газета.Ru

Музыкант Филипп Киркоров пришел с семьей на премьеру новогодней комедии "Елки-9", он пообещал, что в следующем году сыграет в десятой части франшизы, пишет The Voice Mag. "Мы с семьей пришли на наш любимый новогодний фильм. Видите, я вырядился как клоун. Уверен, что в следующем году выйдут "Елки-10". Я в них сыграю. Вот увидите!" - заверил Киркоров. Он назвал девятую часть "Елок" главным новогодним проектом после пародийной комедии "СамоИрония судьбы", в которой Киркоров сыграл одну из главных ролей. Музыкант предстанет в образе Ипполита из культовой новогодней комедии Эльдара Рязанова. Ранее Ольга Бузова уверила, что зрители "будут в восторге" от Киркорова в образе Ипполита.

Филипп Киркоров пообещал, что сыграет в следующей части "Елок"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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