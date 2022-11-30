Фильм "Бывшие. Happy End" – продолжение культового сериала "Бывшие" от платформы START. Роли в фильме исполнили: Любовь Аксенова, Денис Шведов , Эра Зиганшина, Наталья Рогожкина , Сергей Ланбамин , Анастасия Лапина , Петар Зекавица и другие. Режиссером картины выступил Антон Мегердичев . Это совместный проект продюсерской студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START.

Герои Яна и Илья познакомились во время прохождения реабилитации, но из-за возникшей симпатии к друг другу их путь к выздоровлению усложняется. Они оказываются в замкнутом круге, пытаясь преодолеть зависимость и наладить свою жизнь.