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3 часа назад

Вышел трейлер фильма "Бывшие. Happy End" по мотивам культового сериала

Стелла Шмель

Создатели представили трейлер фильма "Бывшие. Happy End", в котором Любовь Аксенова исполнила в главную роль, картина выйдет в прокат 22 декабря.

Фильм "Бывшие. Happy End" – продолжение культового сериала "Бывшие" от платформы START. Роли в фильме исполнили: Любовь Аксенова, Денис Шведов, Эра Зиганшина, Наталья Рогожкина, Сергей Ланбамин, Анастасия Лапина, Петар Зекавица и другие. Режиссером картины выступил Антон Мегердичев. Это совместный проект продюсерской студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START.

Герои Яна и Илья познакомились во время прохождения реабилитации, но из-за возникшей симпатии к друг другу их путь к выздоровлению усложняется. Они оказываются в замкнутом круге, пытаясь преодолеть зависимость и наладить свою жизнь.

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Смотрите в кино с 22 декабря.

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