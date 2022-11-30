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12 минут назад

В «Чёрной пантере 2» могли показать неожиданный роман между героями

Чемпионат.com

Продолжение «Чёрной пантеры» уже можно посмотреть в кино, однако даже после выхода ленты могут появиться интересные и необычные детали. Недавно монтажёр картины Майкл П. Шоувер рассказал о необычном романе, который мог бы появиться в ленте.

В «Чёрной пантере 2» могли показать неожиданный роман между героями
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Речь идёт о романтической связи между Шури, сестрой Т'Чаллы, и новым персонажем для киновселенной Marvel — Нэмором. Изначально была задумка показать близость этих героев, впоследствии чего Шури смогла бы ставить свои условия Нэмору через флирт, но от идей решили отказаться. Было принято решение показать в Шури сильного дипломата и лидера.

У нас действительно были дубли, где между героями проскакивала искра. В какой-то моменты мы хотели оставить всё это, но тогда бы пришлось столкнуться с другими ограничениями. К примеру, нужно было бы следить за флиртом Шури. Пришлось бы делать акцент на этом, а не на том, что она сильный лидер.

Шоувер отметил, что в Marvel понимали, насколько разные эти персонажи, но в то же время их многое объединяло. В итоге делать их парой не стали.

«Чёрную пантеру 2» можно посмотреть даже в России.

Фильмы,Чёрная Пантера,
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