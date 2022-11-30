В «Пионере» состоялась премьера фильма «На ощупь»

Дмитрий Нагиев: «Это история о хрупкости человеческой жизни. Один выстрел может изменить все. Это история отцов и детей, история семьи и взаимопонимания».

"На ощупь" – история о Викторе, который решает скрыться от всех своих проблем в загородном доме. Но там его поджидает еще большее испытание: во время охоты он теряет зрение, и теперь ему предстоит выживать наедине со своими страхами в диком лесу.