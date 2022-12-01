Актрису Яну Есипович состарят на 27 лет ради роли Софьи Толстой

Актриса Яна Есипович в беседе с mk.ru рассказала о том, как сыграет роль Софьи Андреевны Толстой - жены писателя Льва Толстого.
В основу будущего фильма "Толстого нет" Виктор Алферова легла пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой, созданная по воспоминаниям современников Толстого. По словам Есипович, предложение сыграть Толстую она получила в сложный период жизни, когда ушла с не понравившихся ей проб.
"Я была в странном состоянии, терзала себя за то, что посмела уйти, и в то же время убеждала в том, что поступила правильно. В этот момент и встретила Виктора. Мы поговорили минут пятнадцать. Вскоре он мне предложил сыграть Софью Андреевну. Если бы я осталась на пробах, то ничего этого бы не случилось", - рассуждает она.
43-летней Есипович придется играть Толстую, которой, по сюжету, около 70 лет. Актриса рассказала, что разницу в возрасте в 27 лет нивелируют, "состарив" ее с помощью грима и цвета в кадре.
"Будет использована старая хроника, а сам фильм напомнит старинные фотографии. Возраст легче скрыть, если будет черно-белое изображение. У Виктора необычная задумка. Это эксперимент", - призналась она.
Съемки картины должны начаться в Ясной Поляне летом 2023 года.