Актрису Яну Есипович состарят на 27 лет ради роли Софьи Толстой

"Я была в странном состоянии, терзала себя за то, что посмела уйти, и в то же время убеждала в том, что поступила правильно. В этот момент и встретила Виктора. Мы поговорили минут пятнадцать. Вскоре он мне предложил сыграть Софью Андреевну. Если бы я осталась на пробах, то ничего этого бы не случилось", - рассуждает она.