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2 часа назад

Актрису Яну Есипович состарят на 27 лет ради роли Софьи Толстой

Газета.Ru

Актриса Яна Есипович в беседе с mk.ru рассказала о том, как сыграет роль Софьи Андреевны Толстой - жены писателя Льва Толстого.

Актрису Яну Есипович состарят на 27 лет ради роли Софьи Толстой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В основу будущего фильма "Толстого нет" Виктор Алферова легла пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой, созданная по воспоминаниям современников Толстого. По словам Есипович, предложение сыграть Толстую она получила в сложный период жизни, когда ушла с не понравившихся ей проб.

"Я была в странном состоянии, терзала себя за то, что посмела уйти, и в то же время убеждала в том, что поступила правильно. В этот момент и встретила Виктора. Мы поговорили минут пятнадцать. Вскоре он мне предложил сыграть Софью Андреевну. Если бы я осталась на пробах, то ничего этого бы не случилось", - рассуждает она.

43-летней Есипович придется играть Толстую, которой, по сюжету, около 70 лет. Актриса рассказала, что разницу в возрасте в 27 лет нивелируют, "состарив" ее с помощью грима и цвета в кадре.

"Будет использована старая хроника, а сам фильм напомнит старинные фотографии. Возраст легче скрыть, если будет черно-белое изображение. У Виктора необычная задумка. Это эксперимент", - призналась она.

Съемки картины должны начаться в Ясной Поляне летом 2023 года.

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