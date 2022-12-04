Российские фильмы, создающие новогоднее настроение

Классика Нового года — это “Ирония судьбы, или С легким паром!”, но этот фильм уже настолько приелся представителем разных поколений, что пора искать что-то новое. С каждым годом российский кинематограф развивается и предлагает различные ленты, создающие новогоднее настроение, и среди них можно найти действительно достойные релизы. О них — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Елки новые" Кадр из фильма "Елки новые"

“Елки”

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Этот фильм долгое время был одним из главных новогодних релизов и собирал миллионы зрителей по всей стране у экранов. До сих пор многие не представляют свои новогодние праздники без просмотра нескольких частей “Елок”. Это — добрый фильм с элементами комедии, который рассказывает истории разных семей в России, и объединяет их одно — новогодние праздники и ожидание чуда. Эта франшиза поможет окунуться в атмосферу волшебства и создать настроение, если вы совсем не хотите отмечать Новый год.

“Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел”

Кадр из фильма "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел"

Сериал “Полицейский с Рублевки” стал действительно культовым и определяющим для российского кинематографа. Его можно назвать достойной комедией с хорошей реализацией. По мотивам проекта был снят новогодний фильм. Согласно сюжету, отделение полиции, где работают главные герои, планируют закрыть. В канун Нового года они устраивают поддельное ограбление, чтобы раскрыть его и получить все почести.

“Самый Новый год!”

Кадр из фильма "Самый Новый год"