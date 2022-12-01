Что смотреть в кино с 1 декабря

Премьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Ёлки 9" Кадр из фильма "Ёлки 9"

"Ёлки 9"

Девятая часть знаменитой новогодней франшизы выходит на большие экраны. В центре сюжета, как обычно, несколько историй разных героев, которые причудливо переплетаются и в жизни которых обязательно произойдет настоящее новогоднее чудо.

"Треугольник печали"

Сатирическая драма Рубена Эстлунда, завоевавшая главный приз Каннского фестиваля. Две девушки-модели получают бесплатные билеты в круиз, где оказываются в обществе богачей. Праздное времяпрепровождение туристов заканчивается, когда судно попадает в шторм и терпит крушение.

"На ощупь"

Главный герой по имени Виктор пытается сбежать от проблем, свалившихся на него, уезжая жить в уединенный дом в лесу. Но однажды на охоте из-за неудачного выстрела он теряет зрение. Ему предстоит вслепую выбраться из опасного леса, выжить и побороть свой страх перед одиночеством.

"Двойная петля"

В центре сюжета — история двух пилотов американских ВМС во время Корейской войны. Они стали близкими друзьями, и когда один из них оказывается подбит над вражеской территорией, другой не может оставить его в беде. Хотя командир не видит смысла пытаться спасти подбитого летчика.

"Заклятье: 13-й этаж"

Пережившая трагедию семья переезжает в новый дом, пытаясь обезопасить себя. Правда, новое жилище находится аккурат рядом с кладбищем, где хоронили проклятых. В доме начинают происходить жуткие вещи, а семейству, чтобы избавиться от родового проклятья, предстоит противостоять разнообразным ужасам и разгадать загадку тринадцатого этажа.