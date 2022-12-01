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18 минут назад

"Афиша" представила фильм "Отражение" о потомках российских эмигрантов

Газета.Ru

"Афиша" в рамках проекта "Другие берега: русские туда и обратно", который на рассказывает о разных поколениях русской эмиграции, выпустила фильм "Отражение". Он расскажет, как исход представителей белого движения после Революции повлиял на историю страны.

"Афиша" представила фильм "Отражение" о потомках российских эмигрантов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Фильм рассказывает историю русской эмиграции вплоть до осени 1922 года, когда из Петрограда был отправлен так называемый "Философский пароход" – рейсы за границу с представителями творческой и научной интеллигенции", - говорится в сообщении "Афиши".

Автором идеи, сценаристом и продюсером картины выступил главный редактор "Афиши Daily" Трифон Бебутов. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Париже при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Как рассказали в пресс-службе "Афиши", герои "Отражения" – потомки семей разных волн белой эмиграции в возрасте от 21 года до 83 лет, родившиеся во Франции и России. Среди них – представители семей Мусиных-Пушкиных, Бруни, Семеновых-Тян-Шанских и других. Отмечается, что некоторые из молодых потомков во время съемок впервые в жизни посетили Санкт-Петербург, откуда когда-то уезжали их родные.

Автор фильма подчеркнул, что они очень заинтересованы в России и относятся к ней с большой любовью и трепетом. По его словам, идея зафиксировать их воспоминания появилась в январе 2022 года, к 100-летию исхода представителей дворянских и княжеских семей, интеллектуалов, филисофов и предпринимателей, находящихся на стороне Белого движения, которые были вынуждены покинуть Советскую Россию вместе со своими семьями.

"Для меня одно из главных откровений — это, пожалуй, то, что ранние волны эмиграции не приняли более поздние, находясь внутри одной травмы. Многие из них продолжали делить сообщество на своих и чужих, вместо того чтобы объединиться и попытаться помочь друг другу в решении, по сути, одних и тех же задач", - отметил Трифон Бебутов.

Фильмы,Отражение,Институт развития интернета,
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