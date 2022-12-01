"Афиша" представила фильм "Отражение" о потомках российских эмигрантов

"Афиша" в рамках проекта "Другие берега: русские туда и обратно", который на рассказывает о разных поколениях русской эмиграции, выпустила фильм "Отражение". Он расскажет, как исход представителей белого движения после Революции повлиял на историю страны.
"Фильм рассказывает историю русской эмиграции вплоть до осени 1922 года, когда из Петрограда был отправлен так называемый "Философский пароход" – рейсы за границу с представителями творческой и научной интеллигенции", - говорится в сообщении "Афиши".
Автором идеи, сценаристом и продюсером картины выступил главный редактор "Афиши Daily" Трифон Бебутов. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Париже при поддержке Института развития интернета (ИРИ).
Как рассказали в пресс-службе "Афиши", герои "Отражения" – потомки семей разных волн белой эмиграции в возрасте от 21 года до 83 лет, родившиеся во Франции и России. Среди них – представители семей Мусиных-Пушкиных, Бруни, Семеновых-Тян-Шанских и других. Отмечается, что некоторые из молодых потомков во время съемок впервые в жизни посетили Санкт-Петербург, откуда когда-то уезжали их родные.
Автор фильма подчеркнул, что они очень заинтересованы в России и относятся к ней с большой любовью и трепетом. По его словам, идея зафиксировать их воспоминания появилась в январе 2022 года, к 100-летию исхода представителей дворянских и княжеских семей, интеллектуалов, филисофов и предпринимателей, находящихся на стороне Белого движения, которые были вынуждены покинуть Советскую Россию вместе со своими семьями.
"Для меня одно из главных откровений — это, пожалуй, то, что ранние волны эмиграции не приняли более поздние, находясь внутри одной травмы. Многие из них продолжали делить сообщество на своих и чужих, вместо того чтобы объединиться и попытаться помочь друг другу в решении, по сути, одних и тех же задач", - отметил Трифон Бебутов.