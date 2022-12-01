Вышел первый трейлер фильма о принце Гарри и Меган Маркл

Netflix выпустил первый трейлер к новому документальному фильму о Меган Маркл и принце Гарри. Об этом пишет People.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В трейлере показаны фотографии герцогов Сассекских из семейного альбома. В него вошли снимки со свадьбы, поездки в Африку и времени беременности Меган Маркл. Помимо радостных моментов на фото показаны переживания, с которыми столкнулась пара во время нахождения в королевской семье.

На одном из фото пара запечатлена на церемонии Дня Содружества в 2020 году. Это было последнее мероприятие герцогов Сассекских перед тем, как они объявили, что слагают с себя полномочия.

"Почему вы решили снять этот документальный фильм?" - спрашивают пару в трейлере. Принц Гарри ответил: "Никто не видит, что происходит за закрытыми дверями. Я должен был сделать все возможное, чтобы защитить свою семью".

Затем Меган говорит: "Когда ставки так высоки, разве не разумнее услышать нашу историю от нас?".

Ожидается, что документальный фильм под названием "Гарри и Меган" прольет свет на историю любви этой пары.