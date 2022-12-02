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56 минут назад

Новые "Елки" собрали больше 10 миллионов рублей в первый день проката

Газета.Ruиещё 3

Новая часть новогоднего альманаха "Елки 9" стала лидером проката в четверг, 1 декабря, с бокс-офисом в 10,7 млн руб. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Новые "Елки" собрали больше 10 млн рублей в первый день проката
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Предположительно, новинка может заработать 70-80 млн руб. к вечеру воскресенья, 4 декабря, что может сделать ее лидером уикенда и сдвинуть с многонедельного первого места "Сердце Пармы".

Еще одна новинка, триллер с Дмитрием Нагиевым "На ощупь", начал прокат с третьей строчки рейтинга и 2 млн руб., что позволит рассчитывать на 15-17 млн руб. по итогу всего уикенда. Шведский фильм "Треугольник печали", обладатель главного приза Каннского кинофестиваля, заработал в прокате примерно 1,8 млн руб., что к концу уикенда может принести картине около 13-15 млн руб.

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