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4 часа назад

У «Стражей Галактики 3» появился первый трейлер

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Marvel Studios показала первый трейлер «Стражей Галактики 3» — заключительной части фильмов команды наёмников, спасающих Галактику.

У «Стражей Галактики 3» появился первый трейлер
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Для Джеймса Ганна триквел станет последним фильмом Marvel на долгое время (если не навсегда), ведь теперь он стал руководителем вселенной DC — фильмов, сериалов, анимаций и игр. Вдобавок он не раз говорил, что задумывал историю «Стражей» в виде трилогии, а по трейлеру уже видно, что нас ждёт эмоциональный финал. Вряд ли многие ведущие актёры ещё вернутся к своим ролям.

Премьера третьей части состоится в мае 2023 года, однако в России фильм официально не покажут. Недавно, кстати, вышел новогодний спешл Marvel как раз про Стражей Галактики — это был первый фильм студии без какого-либо злодея.

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