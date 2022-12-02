У «Стражей Галактики 3» появился первый трейлер

Для Джеймса Ганна триквел станет последним фильмом Marvel на долгое время (если не навсегда), ведь теперь он стал руководителем вселенной DC — фильмов, сериалов, анимаций и игр. Вдобавок он не раз говорил, что задумывал историю «Стражей» в виде трилогии, а по трейлеру уже видно, что нас ждёт эмоциональный финал. Вряд ли многие ведущие актёры ещё вернутся к своим ролям.