Вышел дублированный трейлер фильма «Операция «Фортуна»

Компания Global Film опубликовала дублированный трейлер фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». В ролике можно познакомиться с голосами отечественного дубляжа, которые будут звучать в кинотеатрах.

«Операция «Фортуна» рассказывает о шпионе по имени Орсон Форчун — он должен предотвратить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку он не справится, поэтому для выполнения задания он вынужден объединиться с другими оперативниками, а также с кинозвездой — для убедительного прикрытия. Главные роли в картине исполнили Джейсон Стэйтем («Карты, деньги, два ствола») и Обри Плаза («Скотт Пилигрим против всех»).