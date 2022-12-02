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2 часа назад

Вышел дублированный трейлер фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»

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Компания Global Film опубликовала дублированный трейлер фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». В ролике можно познакомиться с голосами отечественного дубляжа, которые будут звучать в кинотеатрах.

Вышел дублированный трейлер фильма «Операция «Фортуна»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Операция «Фортуна» рассказывает о шпионе по имени Орсон Форчун — он должен предотвратить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку он не справится, поэтому для выполнения задания он вынужден объединиться с другими оперативниками, а также с кинозвездой — для убедительного прикрытия. Главные роли в картине исполнили Джейсон Стэйтем («Карты, деньги, два ствола») и Обри Плаза («Скотт Пилигрим против всех»).

Премьера фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» в России состоится 5 января — одновременно со всем миром.

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