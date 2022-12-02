«На Западном фронте без перемен» попал в топ пиратских фильмов ноября в РФ

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало фильмы, которые наиболее сильно привлекли пиратов в ноябре 2022 года. В топе есть «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном, картина «Покерфейс» Рассела Кроу и триллер «В эфире» с Мэлом Гибсоном.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Уверенное первое место заняла лента «Не беспокойся, дорогая» с Флоренс Пью и Гарри Стайлсом, второе место забрала экранизация романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Тройку лидеров закрыла картина «Смотрите, как они бегут».