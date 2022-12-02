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9 минут назад

Лучшие фильмы со звездой «Ангелов Чарли» Люси Лью

Мира Маркина

Американская актриса Люси Лью отмечает день рождения — второго декабря звезде исполняется 54 года. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием артистки, которые заслуживают вашего внимания.

Лучшие фильмы со звездой «Ангелов Чарли» Люси Лью
Фото: Кадр из фильма "Убить Билла"Кадр из фильма "Убить Билла"

«Расплата» (1999)

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Член преступного могущественного синдиката должен заплатить своим боссам 130 тыс. долларов. Он предлагает Портеру и его жене ограбить автомобиль, в котором азиаты перевозят «грязные» деньги. Но жене Портера подлый мафиози подсовывает фотографию мужа в объятиях проститутки, и супруга всаживает в благоверного пулю за пулей. Сочтя его мертвым, они забирают деньги и уезжают. Однако Портер не умер и через пять месяцев вернулся, чтобы расплатиться — вернуть свои деньги и отомстить.

Кадр из фильма "Расплата"

«Шанхайский полдень» (2000)

Когда похищают китайскую принцессу, Император отправляет на Дикий Запад троих самых верных и искусных телохранителей. Чон Ванг не оказывается в их числе. Но тайными путями ему все-таки удается попасть в воинственную делегацию и оказаться в самом сердце Америки и непредсказуемых событий. Вместе со случайным напарником китайский телохранитель попадает во всевозможные переделки, но упрямо идет к свой цели.

Кадр из фильма "Шанхайский полдень"

«Убить Билла» (2003)

Жестокий боевик Квентина Тарантино, который рассказывает о наемной убийце по кличке Черная Мамба, которая горит желанием найти тех, кто ее предал. Она начинает убивать поочередно всех членов банды Билла, который стрелял в нее во время бракосочетания, оставляя главаря напоследок.

Кадр из фильма "Убить Билла"

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«Счастливое число Слевина» (2005)

Триллер с черным юмором от режиссера «Шерлока», который рассказывает о неудачнике Слевине, которому постоянно не везет: дом опечатан, девушка ушла к другому… Однажды его друг уезжает из Нью-Йорка и предлагает Слевину пожить в пустой квартире. В это время крупный криминальный авторитет по прозвищу Босс хочет рассчитаться со своим бывшим партнером за убийство сына и в отместку «заказать» его наследника.

«Учитель на замену» (2011)

Генри Барт — учитель на замену, который получает очередное временное назначение. На этот раз он должен преподавать английский язык и литературу в «неблагополучной» школе, где в порядке вещей нецензурная брань и оскорбления в отношении учителей. В главных ролях: Эдриан Броуди, Криотина Хендрикс, Марша Гей Харден и Люси Лью.

Кадр из фильма "Учитель на замену"
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