Съемки «Никто 2» должны стартовать в 2023 году

Мы планируем начать съёмки уже в следующем году, так что скрестим пальцы. Мы считаем, что не стоит делать хороший сиквел, чтобы просто сделать продолжение. Надо снять отличный сиквел. И мы стараемся делать всё, чтобы добиться именно этого. Если у нас всё получится, то мы, думаю, начнём в будущем году.