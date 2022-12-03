«Самоирония судьбы!»: чего ждать от очередного ремейка

Одно упоминание о возможности создания современного ремейка на советскую классику у рядового россиянина вызывает приступ тревоги. Сколько бы киноделы ни пытались заново переосмыслить старые сюжеты, ни одного хорошего ремейка так и не получилось. В этом году, нас ждет проект «Самоирония судьбы!» со звездами российского шоу-бизнеса в главной роли.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

На телеканале ТНТ в преддверии нового года состоится премьера фильме «Самоирония судьбы!» - новогодний мюзикл, сюжет которого будет частично основан на оригинальной «Иронии судьбы» и других культовых советских комедиях. В картине примут участие первые звезды отечественного шоу-бизнеса. Роль Ипполита исполнит Филипп Киркоров, роль Жени Лукашина сыграет Тимур Батрутдинов, Галю и Надю изобразит Ольга Бузова, юморист Азамат Мусагалиев предстанет в образе Ивана Грозного, а Денис Дорохов перевоплотится в Шурика.

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Многочисленные блогеры, принимающие участие в проекте и простые приближенные к тусовке, активно продвигают ремейк в своих социальных сетях, нахваливая заливную рыбу и радуются «горяченькой».

Но что-то уж слишком горяченькая пошла. Певица Лолита Милявская публично негодует, что не смогла поучаствовать в проекте и назвала ремейк «единственным светлым пятном новогодней программы». Лолита Милявская «бросит все», чтобы тут же усесться перед телевизором в новогоднюю ночь и посмотреть «Самоиронию».

Ольга Бузова, которой в проекте досталось аж две роли (почему мы не удивлены?) тоже обещает, что «Самоирония» не станет очередным позорным ремейком на советскую классику. В социальных сетях она написала дежурное оправдание: молодое поколение посмотрит и начнет интересоваться оригиналам, выясняя, что же это за Гайдай такой. Ольга отметила, что она счастлива стать частью «новой традиции».

Нам же остается надеяться, что речь идет не о традиции пересматривания бездарных ремейков и очередных «Елок», приговаривая фразу «Какая гадость…». Не будем критиковать шоу до просмотра. Однако одно отрицать нельзя – новогоднее настроение сейчас есть далеко не у всех, россияне переживают о других, более важных вещах, чем салаты и подарки.

Если получится хорошо, с удовольствием посмотрим и порадуемся. Если же, чтобы досмотреть «Самоиронию!», придется набраться терпения и «иронии», а фильм окажется очередным плевком в советское прошлое, попросим больше никогда не браться за такие проекты - лучше в тысячный раз посмотрим классику.