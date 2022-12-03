Гай Ричи намерен снять Уилла Смита во втором "Аладдине"

«Я никогда не встречал более прекрасного человека, и, работая с ним, я получил одни из самых замечательных впечатлений, которые у меня когда-либо были. Никогда не видел в нем никого, кроме непревзойденного, великодушного джентльмена. И у меня нет никаких проблем с тем, чтобы предложить ему роль Джина снова», — заявил Ричи.