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1 час назад

Гай Ричи намерен снять Уилла Смита во втором "Аладдине"

Газета.Ru

Гай Ричи заявил, что несмотря на оскаровский скандал с пощечиной, которую Уилл Смит отвесил ведущему церемонии Крису Року, он все еще намерен поработать с актером над продолжением полнометражного «Аладдина».

Гай Ричи намерен снять Уилла Смита во втором "Аладдине"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом британский режиссер рассказал в рамках кинофестиваля «Красное море», проходящего в эти дни в Саудовской Аравии. Ричи стал почетным гостем смотра и подробно рассказал о своих будущих проектах журналистам.

В частности постановщик лестно отозвался о своем опыте работы со Смитом и намерении вновь позвать его на роль Джина во второй фильм.

«Я никогда не встречал более прекрасного человека, и, работая с ним, я получил одни из самых замечательных впечатлений, которые у меня когда-либо были. Никогда не видел в нем никого, кроме непревзойденного, великодушного джентльмена. И у меня нет никаких проблем с тем, чтобы предложить ему роль Джина снова», — заявил Ричи.

Фильмы,Аладдин,Уилл Смит,
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