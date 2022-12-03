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33 минуты назад

Создатель серии «Джон Уик» работает над экранизацией Sifu

Игромания.ру

Создатель серии «Джон Уик» работает над экранизацией Sifu

Создатель серии «Джон Уик» работает над экранизацией Sifu
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщает Deadline, медиа-компания Story Kitchen совместно с игровой студией Sloclap начали работу над экранизацией боевика Sifu. Нас ждёт художественный фильм с живыми актёрами, и Story Kitchen получила это право в конкурентной борьбе.

Медиа-компания Story Kitchen была основана в октябре 2022 года, и одним из сооснователей стал Дерек Колстад, сценарист и кинопродюсер, создатель франшизы «Джон Уик». Он участвовал в написании сценария сериала «Сокол и Зимний солдат» и фильма «Никто», а также работает над адаптациями Just Cause и «Мой друг Педро».

Теперь Дерек Колстад напишет ещё и сценарий киноверсии Sifu. Пока что не выбран режиссёр будущего фильма, не стартовал также кастинг. Зато у проекта уже полный набор продюсеров: Дмитрий М. Джонсон, Майк Голдберг, Дерек Колстад, Дэн Джевонс, Тимоти И. Стивенсон и Джефф Людвиг. Большинство представляет компанию Story Kitchen. Проект будет напоминать «Джона Уика» и «Время» М. Найта Шьямалана.

Sifu вышла в начале 2022 года и за три недели продалась тиражом более миллиона копий. На церемонии The Game Awards 2022 она представлена в номинациях «Лучший боевик», «Лучшая инди-игра» и «Лучший файтинг».

Фильмы,Время,Джон Уик,М. Шьямалан,Тимати,
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