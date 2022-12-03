Создатель серии «Джон Уик» работает над экранизацией Sifu

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как сообщает Deadline, медиа-компания Story Kitchen совместно с игровой студией Sloclap начали работу над экранизацией боевика Sifu. Нас ждёт художественный фильм с живыми актёрами, и Story Kitchen получила это право в конкурентной борьбе.

Медиа-компания Story Kitchen была основана в октябре 2022 года, и одним из сооснователей стал Дерек Колстад, сценарист и кинопродюсер, создатель франшизы «Джон Уик». Он участвовал в написании сценария сериала «Сокол и Зимний солдат» и фильма «Никто», а также работает над адаптациями Just Cause и «Мой друг Педро».

Теперь Дерек Колстад напишет ещё и сценарий киноверсии Sifu. Пока что не выбран режиссёр будущего фильма, не стартовал также кастинг. Зато у проекта уже полный набор продюсеров: Дмитрий М. Джонсон, Майк Голдберг, Дерек Колстад, Дэн Джевонс, Тимоти И. Стивенсон и Джефф Людвиг. Большинство представляет компанию Story Kitchen. Проект будет напоминать «Джона Уика» и «Время» М. Найта Шьямалана.