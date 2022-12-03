Снайдер завершил съемки боевика «Мятежная Луна»

Зак Снайдер объявил о завершении съёмок научно-фантастического экшена «Мятежная Луна». Знаменитый режиссёр опубликовал коротки ролик из фильма с актрисой Пэ Ду На («Облачный атлас», «Восхождение Юпитер») — она играет в картине одну из главных ролей.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Благодарю всех, кто работал на съёмках «Мятежной Луны». Я польщён вашими мастерством, самоотверженностью, трудолюбием и невероятной спочённостью. Без вас это кино было бы попросту невозможно — так что ещё раз благодарю вас за участие!

Сюжет «Мятежной Луны» посвящён мирной колонии, которая живёт на краю галактики. Поселение хочет уничтожить армия тирана Балисариуса. Чтобы выжить и спасти свой народ, одна из героинь решает найти союзников, которые живут на других планетах.