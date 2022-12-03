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2 часа назад

Моника Беллуччи учит Тони Коллетт решать вопросы в трейлере комедии «Мафиози-мама»

Inc-News

Картина выйдет в прокат в апреле 2023-го года.

Появился трейлер комедии «Мафиози-мама» с Белуччи
Фото: Inc-NewsInc-News

Киностудия Bleecker Street выпустила трейлер своего нового фильма «Мафиози-мама». В нём рассказывается «о неуверенной американке, которая наследует мафиозную империю своего дедушки в Италии». Тони Коллетт играет главную героиню по имени Кристен.

«Направляемая доверенным лицом фирмы (Моника Беллуччи), Кристен легкомысленно бросает вызов ожиданиям каждого, включая саму себя, как новая глава семейного бизнеса», говорится в официальном синопсисе.

Inc-News

Поставила комедию Кэтрин Хардвик («Сумерки») по сценарию Дж. Майкла Фельдмана и Дебби Джхун. Коллетт также выступила продюсером проекта вместе с Кристофером Саймоном и Амандой Штерс.

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