Появился трейлер комедии «Мафиози-мама» с Белуччи

Картина выйдет в прокат в апреле 2023-го года.

Фото: Inc-News Inc-News

Киностудия Bleecker Street выпустила трейлер своего нового фильма «Мафиози-мама». В нём рассказывается «о неуверенной американке, которая наследует мафиозную империю своего дедушки в Италии». Тони Коллетт играет главную героиню по имени Кристен.

«Направляемая доверенным лицом фирмы (Моника Беллуччи), Кристен легкомысленно бросает вызов ожиданиям каждого, включая саму себя, как новая глава семейного бизнеса», говорится в официальном синопсисе.

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