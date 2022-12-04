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2 часа назад

Про «Иванушек» появится художественный фильм

Мир новостей

В настоящее время проект находится на экспертизе в Фонде кино. Предполагается, что съемки картины стартуют летом 2023 года. Режиссером фильма будет Марк Горобец. Отмечается, что уже имеется предварительное согласие продюсера Игоря Матвиенко на использование в ленте хитов «Иванушек». И сами музыканты согласились принять участие в съемках.

Про «Иванушек» появится художественный фильм
Фото: Мир новостейМир новостей

Пристансков сообщил, что сейчас создатели «собирают» проект. Его сценарий уже написан, нужно лишь доработать некоторые диалоги. По словам продюсера, это будет комедия с большим количеством музыки.

Снимать собираются в Краснодарском крае, «по маршруту Геленджик, Анапа, Сочи». Если всё будет хорошо, то создатели хотят показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники.

Как отметил создатель группы Игорь Матвиенко, картина будет снята в формате «роуд-муви». По сюжету три фанатки «Иванушек» отправятся с группой на гастроли, решив закрыть гештальты молодости.

Фильмы,Марк Горобец,Игорь Матвиенко,
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