Про «Иванушек» появится художественный фильм

В настоящее время проект находится на экспертизе в Фонде кино. Предполагается, что съемки картины стартуют летом 2023 года. Режиссером фильма будет Марк Горобец. Отмечается, что уже имеется предварительное согласие продюсера Игоря Матвиенко на использование в ленте хитов «Иванушек». И сами музыканты согласились принять участие в съемках.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Пристансков сообщил, что сейчас создатели «собирают» проект. Его сценарий уже написан, нужно лишь доработать некоторые диалоги. По словам продюсера, это будет комедия с большим количеством музыки.

Снимать собираются в Краснодарском крае, «по маршруту Геленджик, Анапа, Сочи». Если всё будет хорошо, то создатели хотят показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники.