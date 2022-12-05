ММКФ с 2023 года планируют вновь проводить весной

"На апрель? Да, есть такие планы, хотелось бы. Сегодня что-либо точно утверждать трудно, но намерения такие есть у дирекции кинофестиваля и у Министерства культуры. Это самое удобное время и с точки зрения погоды, и с точки зрения чистого пространства от других фестивалей", - сказал Михалков, отвечая на вопрос ТАСС о том, не планируют ли организаторы фестиваля вернуть его проведение на апрель.