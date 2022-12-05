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2 часа назад

ММКФ с 2023 года планируют вновь проводить весной

ТАСС

Президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) режиссер Никита Михалков не исключил, что 45-й ММКФ пройдет в 2023 году в апреле, как он проходил с 2018 года. Об этом Михалков заявил журналистам в воскресенье.

ММКФ с 2023 года планируют вновь проводить весной
Фото: ТАССТАСС

"На апрель? Да, есть такие планы, хотелось бы. Сегодня что-либо точно утверждать трудно, но намерения такие есть у дирекции кинофестиваля и у Министерства культуры. Это самое удобное время и с точки зрения погоды, и с точки зрения чистого пространства от других фестивалей", - сказал Михалков, отвечая на вопрос ТАСС о том, не планируют ли организаторы фестиваля вернуть его проведение на апрель.

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. До 2017 года включительно проходил в конце июня, с 2018 года проходил в середине апреля, в 2022 году смотр прошел с 26 августа по 2 сентября. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков.

Фильмы,Никита Михалков,
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