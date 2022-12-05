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4 часа назад

5 фильмов, которые помогут полюбить себя

Мира Маркина

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сомневался в себе. Но если для одних людей эти сомнения проходят бесследно, то другие критикуют себя на постоянной основе, из-за чего самооценка неуклонно падает вниз.

5 фильмов, которые помогут полюбить себя
Фото: Кадр из фильма "Красотка на всю голову"Кадр из фильма "Красотка на всю голову"

Подчас, чтобы вновь полюбить себя и взглянуть на свое отражение другими глазами, достаточно всего нескольких добрых фильмов. Подробнее о таких картинах – в материале "Рамблера".

Видео дня

"Красотка на всю голову", 2018

Всю свою сознательную жизнь Рени мечтает только об одном – похудеть. Героиня стесняется своего тела, не может жить полной жизнью и постоянно истязает себя спортом и диетами. Но все меняет случай: однажды Рени падает с тренажера, и ее мировоззрение в одночасье меняется. Теперь героиня уверена в своей неотразимости и сногсшибательной фигуре. Она решается на самые смелые поступки, и ее жизнь переворачивается с ног на голову.

4 картины про гениев, которые помогут поверить в себя

"Пенелопа", 2006

Кадр из фильма "Пенелопа"

Из-за родового проклятия Пенелопа появилась на свет не с обычным носом, а со свиным пятачком. Родители с детства прятали ее от других детей, чтобы девочка не столкнулась с насмешками, поэтому всю жизнь отрадой Пенелопы были лишь ее увлечения: шахматы, книги и музыка.

Героиня вырастает и выясняется, что мужчины не готовы жениться на ней даже по расчету. Тогда она убегает из дома, чтобы начать жизнь с чистого листа и принять себя со всеми недостатками.

"Кожа", 2017

Кадр из фильма "Кожа"

В центре сюжета – несколько персонажей, которые испытывают серьезные трудности в социализации из-за того, что не похожи на других и из-за того, что им не удается принимать себя.

"Дикая", 2014

Кадр из фильма "Дикая"

Жизнь Шерил оказалась в руинах. Чтобы найти ответы на вопросы, которые не дают покоя, героиня Риз Уизерспун отправляется в непростое соло-путешествие по тропе вдоль Тихоокеанского побережья. Шерил проходит более 4000 километров, чтобы вновь обрести гармонию и принять себя настоящую.

"Маленькая мисс Счастье", 2006

Олив мечтает победить на детском конкурсе "Маленькая мисс Счастье". Девочка не соответствует параметрам конкурса, но ее семья все равно решает отправиться в изнурительное путешествие для того, чтобы исполнить мечту ребенка.

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